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اجتماع اليوم يمنح الكويت حق استضافة «خليجي 26»

اجتماع اليوم يمنح الكويت حق استضافة «خليجي 26»
15 يناير 2023 10:00

معتز الشامي (البصرة)

يُعقد اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي، صباح اليوم، لمناقشة كل ما يختص بالبطولة والترتيبات اللازمة، كما يُقام بعده اجتماع المؤتمر العام لرؤساء الاتحادات الخليجية، لبحث المشروعات المستقبلية الموضوعة على جدول الأعمال، وأبرزها تطوير البطولة.

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خليجي 25
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وتشير المتابعات إلى أن الاتفاق بين الأعضاء على منح الكويت حق استضافة «خليجي 26»، حيث باتت الدولة الوحيدة، التي تقدمت بملف لاستضافة البطولة في تلك النسخة، على أن يتم اختيار عُمان كدولة بديلة، بالإضافة لطلب عُمان استضافة نسخة «خليجي 27» بعد المقبلة، والمتوقع أن تقام في 2025.
وكشفت المصادر عن وجود مقترح بإقامة نسخة «خليجي 26» في نوفمبر المقبل، وينتظر أن يخضع المقترح للنقاش في المؤتمر العام مساء اليوم، خاصة وأن بعض الاتحادات طالبت بأن يكون في ذلك التوقيت، كمحطة إعداد لكأس آسيا، الذي تستضيفه قطر في يناير 2024.
فيما يتوقع أن يغيب 3 رؤساء اتحادات خليجية عن الحضور لأسباب خاصة، بينما أوضحت المصادر أن بعض الاتحادات الأخرى طالبت بعودة نظام المداورة في البطولة بدلاً من نظام تقديم ملفات الاستضافة وطلبات التنظيم، وذلك في الوقت الذي تطلب فيه الشركة الراعية لكأس الخليج، بضرورة تحديد توقيت ومكان البطولتين المقبلتين على أقصى تقدير.
فيما أكدت المصادر أن الشركة الراعية طالبت بإقامة النسخة المقبلة أو التي تليها في السعودية أو الإمارات، بينما كان الاتحاد الخليجي قد حسم مسألة إسناد الكويت لنسخة «خليجي 26»، بالإضافة لرغبة عُمان في استضافة نسخة «خليجي 27»، بينما لم تتقدم كل من الإمارات والسعودية بأي ملف أو طلب استضافة لنسختي 27 أو التي تليها «حتى الآن»، حيث لم تتم مناقشة فتح الباب لتلقي طلبات جديدة، حيث يتوقع فتح باب تلقي طلبات النسخة الجديدة على هامش «خليجي 26» بالكويت.

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خليجي 25
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