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برايتون يصدم ليفربول بالثلاثة

برايتون يصدم ليفربول بالثلاثة
14 يناير 2023 21:04

لندن (د ب أ) 

صدم فريق برايتون ضيفه ليفربول وتغلب عليه 3 / صفر، حيث تقدم برايتون بهدف سجله سولومون مارش في الدقيقة 47، قبل أن يسجل نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 53، بينما أضاف داني ويلبيك الهدف الثالث في الدقيقة 81.
ورفع برايتون رصيده إلى 30 نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد ليفربول عند 28 نقطة في المركز الثامن. وفي المباراة الثالثة، فاز ساوثهامبتون على إيفرتون 2 / 1. 

وسجل هدفي ساوثهامبتون جيس وارد براوس في الدقيقتين 46 و78، فيما سجل هدفي إيفرتون أمادو أونانا في الدقيقة .39 ورفع ساوثهامبتون رصيده إلى 15 نقطة في المركز العشرين الأخير، بفارق الأهداف خلف إيفرتون صاحب المركز التاسع عشر قبل الأخير. 

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وفاز نوتينجهام فورست على ليستر سيتي بهدفين نظيفين سجلهما بيرنان جونسون في الدقيقتين 56 و85.
ورفع نوتينجهام فورست رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث عشر، وتوقف رصيد ليستر سيتي عند 17 نقطة في المركز الرابع عشر. 

وفاز وولفرهامبتون على وستهام بهدف نظيف سجله دانييل بودينسي في الدقيقة 48، ورفع وولفرهامبتون رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس عشر وتوقف رصيد وستهام عند 15 نقطة في المركز الثامن عشر.

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