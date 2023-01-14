بعد 53 عاماً.. كين يتأهب لتدمير رقم جريفز

لندن (د ب أ)



توقع الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق توتنهام، أن تلعب الجماهير دوراً كبيراً في المباراة المقبلة للفريق بالدوري الإنجليزي أمام أرسنال.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، أن ديربي شمال لندن بين توتنهام وأرسنال الذي يقام غداً الأحد بملعب توتنهام، سيكون بمثابة فرصة لمهاجم الأخير هاري كين لمعادلة الرقم القياسي للهداف التاريخي للنادي جيمي جريفز، والذي وصل إلى هدفه رقم 266 في عام 1970.

ومن جهة أخرى، ستكون تلك المباراة هي رقم 100 لتوتنهام على ملعبه الجديد الذي تم افتتاحه في عام 2019.

وقال كونتي: «توقعاتي دائماً في محلها، جماهيرنا لم يتخلوا عنا أبداً؛ لأنه في كل مرحلة مهمة من الموسم يدعموننا في المواقف الإيجابية والسلبية».

وأضاف: «بالتأكيد نعلم مدى أهمية المباراة بالنسبة للجماهير، وذلك للمنافسة التقليدية بين توتنهام وأرسنال».

وتابع كونتي: «الموسم الماضي أتذكر الأجواء الرائعة هنا، وهي أجواء أنا متأكد أننا سنعايشها في مباراة الغد».