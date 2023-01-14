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الرياضي

«الإعصار» على قمة «الأولى» مؤقتاً

«الإعصار» على قمة «الأولى» مؤقتاً
14 يناير 2023 20:16

معتصم عبدالله (دبي)
صعد حتا إلى صدارة دوري الدرجة الأولى «مؤقتاً» بفوزه على مضيفه سيتي 2-1، في انطلاق مباريات الجولة 17، والتي شهدت تفوق الإمارات على فرسان هسبانيا 6-0، والحمرية أمام التعاون 2-1، فيما تفوق الرمس على جلف أف سي 2-1.
ورفع «الإعصار» رصيده إلى 36 نقطة في الصدارة «مؤقتاً» بتغلبه سيتي 2-1، وافتتح بينيك أفوبي التسجيل لحتا في الدقيقة 51، وأضاف «البديل» سيف سالم الهدف الثاني في الدقيقة 94، فيما سجل حمد الدوسري هدف تقليص الفارق لأصحاب الأرض في الدقيقة 95.
وتستكمل الجولة غداً «الأحد»، بمباريات الذيد ودبا الحصن، مسافي والجزيرة الحمراء، مصفوت وبينونة، العربي والفجيرة.

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نتائج اليوم
الرمس - جلف أف سي 2-1
سيتي - حتا 1-2
الحمرية - التعاون 2-1
فرسان هسبانيا - الإمارات 0-6

دوري الدرجة الأولى
حتا
نادي الإمارات
الحمرية
التعاون
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