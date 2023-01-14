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نصيحة أمنية تبعد إدارة إيفرتون

نصيحة أمنية تبعد إدارة إيفرتون
14 يناير 2023 19:15

لندن (د ب أ)

غاب أعضاء مجلس إدارة نادي إيفرتون عن مباراة الفريق أمام ساوثهامبتون اليوم السبت، بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك بسبب وجود تهديد حقيقي على سلامتهم وأمنهم. 

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وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن جماهير إيفرتون تخطط للاحتجاج داخل ملعب "جوديسون بارك" على الإدارة، وذلك عقب الخسارة الكبيرة للفريق بنتيجة 1 / 4 أمام برايتون الأسبوع الماضي.
وقال النادي إن الرئيس بيل كينرايت، والرئيس التنفيذي دينيس باريت باكسيندل، والمسؤول المالي والاستراتيجي جرانت إينجلس والمدير جرايم شارب، سيفضلون الابتعاد عن حضور المباراة وفقاً لنصيحة أمنية.
ووصف إيفرتون القرار بأنه غير مسبوق مضيفاً أن حدوث ذلك أمر حزين للغاية في النادي. ويحتل إيفرتون المركز الثامن عشر برصيد 15 نقطة في الدوري الإنجليزي.

إيفرتون
ساوثهامبتون
الدوري الإنجليزي
برايتون
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