موراي جاهز بالشعور المختلف

ملبورن (د ب أ/ستاتس بيرفورم)

يشعر نجم التنس الاسكتلندي المخضرم أندي موراي، بأنه بات جاهزاً لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى للموسم الحالي، حيث يفتتح مشواره بملاقاة الإيطالي ماتيو بيريتيني يوم الثلاثاء المقبل في الدور الأول.

وأوقعت القرعة موراي المصنف الأول على العالم سابقاً، في مواجهة صعبة أمام بيريتيني وصيف بطولة أستراليا قبل ثلاثة أعوام، لكن اللاعب الاسكتلندي أكد أن لديه فرصة قوية للعبور إلى الدور الثاني.

وقال موراي اليوم السبت: «بالطبع هي قرعة صعبة، لكني أيضا أشعر بأنني في وضعية أفضل عما كنت عليه في أي من بطولات الجراند سلام في العام الماضي».

وأضاف: «أشعر بأنني مستعد بشكل جيد، أشعر بالاستعداد لمواجهة لاعب كبير في محطة مبكرة من البطولة، ربما في بعض الآحيان في العام الماضي لم يكن شعوري مماثلاً، ولو كنت حصلت على قرعة مماثلة في وقت مبكر من البطولة لم يكن ليصبح الأمر رائعاً».

وخاض موراي الموسم الماضي دون أن تتجدد إصابته المزمنة في الفخذ، ولم يغب عن أي من البطولات الكبرى بفعل الإصابة، لكن نتائجه ومستواه لم يصلا للمستوى المأمول بالنسبة له. وخاض موراي معسكراً تدريبياً في الولايات المتحدة الأميركية تحت إشراف المدرب إيفان ليندل، وخسر في مباراته التنافسية الوحيدة التي خاضها أمام سيباستيان كوردا الأسبوع الماضي في أديلايد، لكنه ظهر بشكل قوي في بطولة كويونج الاستعراضية، وفاز على الأسترالي أليكس دي مينور.

وأوضح موراي: «فترة جيدة من التدريبات أعطتني بعض الوقت للعمل على أمور بعينها وتحسينها».

وأضاف «لقد أنجزت الكثير من العمل بعيدًا عن الملعب، وكذلك في صالة الألعاب الرياضية على المستوى الجسدي وفي المباريات التي لعبتها، سواء كانت تلك المباريات في كويونج أو في أديلايد أو عندما لعبنا في اسكتلندا الشهر الماضي، كانت حركتي أفضل بكثير مما كانت عليه في هذه المرحلة من العام الماضي».