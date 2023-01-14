الأحد 15 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

توتي بطل البادل تنس في الشارقة

توتي بطل البادل تنس في الشارقة
14 يناير 2023 19:09

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
شباب الأهلي بطلاً لكأس نائب رئيس الدولة للجري
بيلاروسي يتصدر «دولية الشارقة للطيران الشراعي»


توج الثنائي النجم الإيطالي فرانشيسكو توتي، ونجم روما الأسبق إنريكو آنوني، بالمركز الأول من بطولة الشارقة للبادل، بنسخة «نجوم كرة القدم»، التي نظّمتها هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، بالتعاون مع «العربية للطيران»، على هامش «بطولة الشارقة الدولية للفوت جولف».
وحصد الثنائي الإيطالي لقب البطولة عقب فوزه في المواجهة الختامية، على الثنائي نيلسون دي خيسوس سيلفا، المعروف بـ«ديدا» وألساندرو كوستاكورتا، الذي نال لقب الوصيف، بينما حل ثالثاً فريق ماسيمو أودو وكريستيان بروتشي، بعد فوزه في مواجهة جمعته مع فريق كلارنس سيدورف وداريو ماركولين.
وسلَّم خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وأحمد القصير المدير التنفيذي بالإنابة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، كؤوس البطولة والميداليات التقديرية على الفائزين، في منتجع وسبا شيراتون الشارقة، حيث استضافت 16 لاعباً دولياً من نجوم كرة القدم السابقين، في مبادرة ترويجية لتسليط الضوء على الوجهات السياحية المميزة في الإمارة أثناء فترة إقامتهم في الشارقة، خلال البطولة، بما يعزز من مكانة السياحة الرياضية، ويسهم في مد جسور التبادل الثقافي والحوار الحضاري من خلال الفعاليات الرياضية.
وشهدت الجولة الختامية من البطولة إقامة مباراة ودية، جمعت بين أسطورة نادي روما السابق، الإيطالي فرانشيسكو توتي، ونجم برشلونة واليوفي الأسبق ونادي الشارقة الحالي، ميراليم بيانيتش.

توتي
بيانيتش
الشارقة
آخر الأخبار
انطلاق معرض ومنتدى «إيكوويست 2023» غداً
الاقتصادي
انطلاق معرض ومنتدى «إيكوويست 2023» غداً
اليوم 16:31
وفد إماراتي يبحث التعاون بالطاقة النظيفة في ألمانيا
الاقتصادي
159 مليار درهم قيمة 11 مشروعاً للطاقة النظيفة في الإمارات
اليوم 16:30
«مصدر»: عودة «المهرجان» في 20 يناير
الاقتصادي
«مصدر»: عودة «المهرجان» في 20 يناير
اليوم 16:28
«الأوراق المالية» تطلق مبادرة «طوّر خدمتك»
الاقتصادي
«الأوراق المالية» تطلق مبادرة «طوّر خدمتك»
اليوم 16:27
«الجولف» يطلق النسخة الأولى من تحدي «صقور المستقبل»
الرياضي
«الجولف» يطلق النسخة الأولى من تحدي «صقور المستقبل»
اليوم 16:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©