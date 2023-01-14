توتي بطل البادل تنس في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)



توج الثنائي النجم الإيطالي فرانشيسكو توتي، ونجم روما الأسبق إنريكو آنوني، بالمركز الأول من بطولة الشارقة للبادل، بنسخة «نجوم كرة القدم»، التي نظّمتها هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، بالتعاون مع «العربية للطيران»، على هامش «بطولة الشارقة الدولية للفوت جولف».

وحصد الثنائي الإيطالي لقب البطولة عقب فوزه في المواجهة الختامية، على الثنائي نيلسون دي خيسوس سيلفا، المعروف بـ«ديدا» وألساندرو كوستاكورتا، الذي نال لقب الوصيف، بينما حل ثالثاً فريق ماسيمو أودو وكريستيان بروتشي، بعد فوزه في مواجهة جمعته مع فريق كلارنس سيدورف وداريو ماركولين.

وسلَّم خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وأحمد القصير المدير التنفيذي بالإنابة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، كؤوس البطولة والميداليات التقديرية على الفائزين، في منتجع وسبا شيراتون الشارقة، حيث استضافت 16 لاعباً دولياً من نجوم كرة القدم السابقين، في مبادرة ترويجية لتسليط الضوء على الوجهات السياحية المميزة في الإمارة أثناء فترة إقامتهم في الشارقة، خلال البطولة، بما يعزز من مكانة السياحة الرياضية، ويسهم في مد جسور التبادل الثقافي والحوار الحضاري من خلال الفعاليات الرياضية.

وشهدت الجولة الختامية من البطولة إقامة مباراة ودية، جمعت بين أسطورة نادي روما السابق، الإيطالي فرانشيسكو توتي، ونجم برشلونة واليوفي الأسبق ونادي الشارقة الحالي، ميراليم بيانيتش.