«البارسا» في مرحلة الطموح

الرياض (د ب أ)

اعترف تشافي المدير الفني لفريق برشلونة، بالأفضلية النفسية التي يتمتع بها ريال مدريد لتفوقه في الخبرة بالمباريات النهائية، لكنه أكد في الوقت نفسه على أن برشلونة عليه استعراض طموحه، عندما يلتقي الفريقان غداً الأحد في نهائي كأس السوبر الإسباني على ملعب استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.

وقبل التحدث إلى وسائل الإعلام، التقط تشافي الصور مع نظيره كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد في الملعب، الذي يحتضن المباراة غداً.

وانطلقت منافسات كأس السوبر الإسباني على ملعب استاد الملك فهد الدولي يوم الأربعاء الماضي بفوز ريال مدريد على فالنسيا 4 / 3 بضربات الجزاء الترجيحية في الدور قبل النهائي بعد نهاية المباراة بالتعادل 1 / 1.

ثم شهدت المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي فوز برشلونة على ريال بيتيس 4 / 2 بضربات الجزاء الترجيحية أمس الأول الخميس بعد نهاية المباراة بالتعادل 2 / 2.

وقال تشافي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد للحديث عن مباراة الغد: «لدي علاقة جيدة مع كارلو أنشيلوتي، وقد التقينا عدة مرات. هو رجل وشخص كروي جيد حقاً. لسنا بحاجة إلى أي تجاوز، فهي منافسة رياضية ليس أكثر. علينا إظهار الإعجاب والاحترام لمنافسينا».

وأضاف: «يمكنني توقع منافس قوي في مواجهة ريال مدريد، كما أنهم يحظون بأفضلية نفسية نظراً لتفوقهم في الخبرة بالمباريات النهائية. لكن علينا استعراض طموحنا ورغبتنا في الفوز بلقب».

وأضاف تشافي في التصريحات التي نشرها برشلونة عبر موقعه على «الإنترنت»: «يجب أن نفوز بهذا النهائي. عندما كنت لاعباً كنت أشعر بنفس الضغط الذي أشعر به الآن، لأننا فريق برشلونة، وهذا لن يتغير. سنحاول تقديم أفضل ما لدينا. الآن نحن في النهائي، وهدفنا التتويج باللقب والعودة به إلى برشلونة».