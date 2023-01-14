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مانداندا يعلق قفازه

مانداندا يعلق قفازه
14 يناير 2023 18:25

رين (أ ف ب)

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أعلن الحارس الفرنسي المخضرم ستيف مانداندا اعتزاله الدولي بعمر السابعة والثلاثين، بعد إحرازه لقب مونديال 2018 ووصافة 2022 كحارس بديل للقائد هوجو لوريس.
ويأتي اعتزال مانداندا بعد خمسة أيام من الاعتزال الدولي للوريس.
قال حارس رين الذي يحمل ألوان فرنسا منذ العام 2008، في مؤتمر صحفي عشية مواجهة باريس سان جيرمان المتصدر في الدوري الفرنسي لكرة القدم "اليوم، ينتهي مشواري مع منتخب فرنسا".
وأشار حارس مرسيليا السابق الذي حمل ألوان منتخب الديوك في 35 مباراة دولية، أن القرار "اتخذ في نهاية" مونديال قطر 2022 الذي خسرته فرنسا بركلات الترجيح أمام الأرجنتين.
قال مانداندا: "عشت لحظات كبيرة مع منتخب فرنسا، وكنت محظوظاً وسعيداً لقطع كل تلك اللحظات. لكن بعمر السابعة والثلاثين، اعتقد انه الوقت المناسب" لمنح الفرصة لآخرين، في وقت يأتي "الكثير من الشبان بنوعيات مرتفعة".
ومع اعتزال لوريس ومانداندا، تبدو الطريق معبّدة أمام مايك مينيان "27 عاماً"، حارس ميلان الإيطالي الغائب عن المونديال الأخير بسبب الإصابة، لارتداء قميص الحارس الأساسي في منتخب فرنسا.
وتلعب فرنسا مع هولندا في 24 مارس المقبل على ملعب سان دوني في ضواحي باريس، في افتتاح تصفيات كأس أوروبا 2024.

سان جيرمان
مونديال 2022
هوجو لوريس
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