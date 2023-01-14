«عالية» نجمة «الأبكار» في مهرجان ولي عهد دبي للهجن

دبي (الاتحاد)

شهد ميدان المرموم، مساء اليوم، تحديات رموز سن الثنايا لهجن أبناء القبائل ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن 2023، وأقيمت 6 أشواط للرموز في انطلاقة التحديات المسائية، بالإضافة إلى 12 شوطاً أخرى للمحليات والمهجنات، وشاركت في تحديات سن الثنايا الصباحية والمسائية أكثر من 1102 مطية.

نجح شعار محمد علي محمد حمّاد الشامسي في الظفر بكأس الثنايا الأبكار المفتوح بواسطة «عالية»، التي سجلت زمناً وقدره 12:06:1 دقيقة.

وتمكن «مهند»، لحمد راشد حمد غدير الكتبي من إهداء شعار مرغم بندقية الثنايا الجعدان المفتوح، وذلك في توقيت بلغ 12:04:7 دقيقة.

وذهب كأس الثنايا الأبكار المحليات إلى شعار مانع علي محمد حماد الشامسي وذلك عن طريق «جواهر»، التي حققت توقيتاً قدره 12:10:9 دقيقة.

وأهدى «المحيط» مالكه سعيد جابر عبدالله محمد بندقية الثنايا الجعدان المحليات، وذلك بعد وصوله لخط النهاية في زمن قدره 12:19:1 دقيقة.

وعاد شعار مرغم ليحصد ثاني رموزه في سن الثنايا، حيث تمكنت «هقاوي» ملك سعيد راشد غدير الكتبي من حصد كأس الثنايا الأبكار للإنتاج بزمن بلغ 12:11:1 دقيقة.

واستطاع «السريع» أن يحسم التحدي على بندقية الثنايا الجعدان للإنتاج لمصلحة مالكه محمد عتيق زيتون المهيري وذلك في توقيت بلغ 12:12:7 دقيقة.

وقام علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن بتكريم الفائزين بالرموز عقب نهاية الشوط السابع من الفترة المسائية.

ودشنت هجن أبناء القبائل، صباح اليوم، أولى تحديات سن الأبكار، ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، وذلك من خلال ستة عشر شوطاً في سن الثنايا لمسافة 8 كم، وخصصت عشرة أشواط لهجن الإنتاج.

وحققت «مذهلة» بشعار مبارك سلطان مبارك الرفيسة الكتبي الناموس من خلال التحدي الرئيسي للثنايا الأبكار المحليات للإنتاج وذلك بزمن قدره 12:28:4 دقيقة.

وتألقت «راهية» المملوكة لأحمد الدحبه عاضد المهيري في ثاني أشواط الإنتاج والمخصص للثنايا الأبكار المهجنات ووصلت لخط النهاية في زمن بلغ 12:33:5 دقيقة.

وظفر بالصدارة في الشوط الثالث للثنايا الجعدان المحليات «رعد»، لسعيد العصري بالحب العامري والذي سجل توقيتاً قدره 12:32:9 دقيقة.

وأهدى «طوفان» شعار علي سعيد سالم الرميثي قمة الشوط الرابع للثنايا الجعدان المهجنات بعد أن حقق زمناً بلغ 12:30:0 دقيقة.

وذهب التوقيت الأفضل في جميع الأشواط الصباحية إلى «مخايل»، بشعار سعيد منانه غدير أجتبي، والتي حازت على صدارة الثنايا الأبكار المهجنات في الشوط العاشر بتوقيت قدره 12:21:9 دقيقة.

ويشهد ميدان المرموم، صباح ومساء غدٍ «الأحد»، الظهور الثالث لهجن أصحاب السمو الشيوخ ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن 2023، وذلك من خلال تحديات سن الثنايا، التي ستقام على مدار 14 شوطاً في الفترة الصباحية، و13 شوطاً في الفترة المسائية، وذلك لمسافة 8 كم.