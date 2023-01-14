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نادال يبحث عن أفضل حالاته

نادال يبحث عن أفضل حالاته
14 يناير 2023 16:59

ملبورن (د ب أ)
اعترف نجم التنس الإسباني رافاييل نادال، بأنه ليس في أفضل حالاته، قبل مواجهة البريطاني جاك دريبر في الدور الأول من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى في الموسم. 

ويخوض نادال بطولة أستراليا عقب فترة تعد هي الأسوأ في مسيرته الاحترافية، حيث تلقى ست هزائم خلال آخر سبع مباريات له، تعود أولها إلى بطولة أميركا المفتوحة «فلاشينج ميدوز» في الموسم الماضي. 

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وقال نادال لدى سؤاله عن مدى قوته وتماسكه قبل خوض منافسات أستراليا المفتوحة: «من دون شك. خسرت لمرات أكثر من المعتاد، لكن هذه الأمور تعد جزءًا من العمل».
وأضاف: «أعتقد أنني متواضع بما يكفي لتقبل هذا الوضع والعمل بما لدي من إمكانيات اليوم. أحتاج إلى بناء الزخم مرة أخرى. أحتاج إلى بناء الثقة بنفسي عبر تحقيق الانتصارات».
ويتصدر نادال قائمة مصنفي البطولة في ظل غياب مواطنه كارلوس ألكاراز بسبب الإصابة، لكنه سيواجه مهمة صعبة أمام دريبر «21 عاماً»، حيث لم يحالف الحظ النجم الإسباني بشكل كبير في قرعة البطولة، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا».
وصعد دريبر أكثر من 200 مركز في التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين خلال العام الماضي، ويخوض بطولة أستراليا بثقة عالية بعد أن وصل إلى الدور قبل النهائي ببطولة أديلايد الدولية.
وقال نادال بشأن المواجهة أمام دريبر: «ربما تكون واحدة من أصعب المواجهات في الدور الأول. هو لاعب شاب وقوي ويتطور بشكل سريع للغاية في التصنيف العالمي ويؤدي بشكل جيد».
وأضاف: «هو تحد كبير بالنسبة لي في بداية البطولة. لكنني هنا لأمنح نفسي فرصة. أعرف أنه يلعب بشكل جيد. ولديه الكثير من الإيجابيات، وربما أمامه مسيرة مذهلة. أتمنى أن أكون مستعدا للمنافسة على تجاوز الدور الأول وبعدها سنرى ما يمكن أن يحدث».

نادال
بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
فلاشينج ميدوز
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