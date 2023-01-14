عمرو عبيد (القاهرة)



بين الإشادة الكبيرة بما قدمه نابولي والسقوط المروع ليوفنتوس، توارت جميع الأخبار وراء النتيجة التاريخية لمباراة «قمة الكالشيو» فوق أغلفة الصحف الإيطالية، وكتبت لاجازيتا أن «السماوي» استحق الثناء وجائزة «+10» في إشارة إلى زيادة الفارق بينه وبين «السيدة العجوز» فوق قمة «سيري آ»، انتظاراً لاستكمال باقي مباريات «الجولة 18»، ووصفت لاجازيتا هزيمة «اليوفي» بـ«الضربة القاضية التاريخية»، بعدما أغرق نابولي غريمه بخماسية «مُذلة».

وفي تحليلها المختصر لأحداث المباراة، قالت إنها عبارة عن «درس كبير» ملخصه أن من يلعب جيداً وبشكل أفضل يربح بالتأكيد، ويفوز بنتيجة عريضة ليست عادية، وأشارت إلى أن «الثنائي» أوسيمين وكفاراتسخيليا قاما بتمزيق دفاعات «البيانكونيري» إلى أشلاء بعدما سجل الأول هدفين وصنع ثالثاً، وأحرز الثاني هدفاً وصنع اثنين، ونقلت تصريحات أليجري «المصدوم» التي اعترف فيها بتفوق «السماوي»، ولكن ليس لدرجة خسارته بـ«الخمسة»!

وحمل غلاف «كورييري ديللو سبورت» صورة «الثنائي الخارق» الذي سحق دفاعات «السيدة العجوز» تحت عنوان «نابولي المتوهج»، ووصفت ما قدمه «عملاق الجنوب» بالعرض المثير للإعجاب، مؤكدة أن أليجري «انزلق بقوة» لمسافة 10 درجات، وأكملت أن المتصدر سحق يوفنتوس الذي ظل يحصد الانتصارات المتتالية عبر 8 جولات، قبل هذا السقوط المروع لليوفي والذي أسعد مارادونا، في إشارة إلى الملعب الذي يحمل اسم أسطورة «جلي آزوري» عبر العصور.

وعنونت صحيفة توتوسبورت ما حدث بـ«سيرك نابولي»، في إشارة إلى العرض الاستعراضي «الخماسي» الذي أمتع به «السماوي» الجماهير الإيطالية وعشاق كرتها حول العالم بأكمله، بينما قالت إن «اليوفي» تعرض لإهانة جديدة و«عار كبير».

وتابعت «توتوسبورت» عبر موقعها الإلكتروني ما حدث في الغرف المغلقة، مؤكدة أن عناصر يوفنتوس قضت ليلة حزينة، لاسيما أليجري الذي اتخذ قرارات جريئة غير محسوبة أثناء المباراة، أسهمت في السقوط الكبير أمام أقوى فريق هجومي في إيطاليا، ومنحت الصحيفة درجات منخفضة جداً لجميع اللاعبين، خاصة أليكس ساندرو الذي تلاعب به هجوم «السماوي» خاصة أوسيمين، واهتمت بالحديث الفني حول أخطاء «اليوفي» الذي تراجع بتنظيم سيئ جعل كييزا تائهاً وسط الدفاع الخُماسي، وهو الأمر الذي لم يفلح في منع نابولي من إيجاد المساحات في العمق الهجومي، مشيرة إلى أن الضغط العالي لـ«السماوي» والتدوير المستمر داخل الملعب أسقطا غريمه بسهولة.