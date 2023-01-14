بعد 34 عاماً.. لوب يحرز إنجازاً جديداً في رالي داكار

الرياض (الاتحاد)

حقق نجم فريق البحرين ريد إكستريم سيباستيان لوب، رقماً قياسياً جديداً في رالي داكار اليوم، بفوزه السادس بالمراحل على التوالي في المملكة العربية السعودية.

وقدم لوب أداءً رائعاً آخر بسيارة برودرايف هانتر، وتخطى مع ملاحه فابيان لوركين أفضل سلسلة سابقة من خمسة انتصارات متتالية من مراحل رالي داكار، والتي سجلها سابقا آري فاتانين خلال رالي باريس داكار في أفريقيا في عام 1989.

وكان أداء بطل العالم للراليات تسع مرات متميزاً للغاية بين الكثبان الرملية في الربع الخالي، حيث فاز بشكل لا يضاهى في المرحلة قبل الأخيرة من الرالي، والتي تبلغ مسافتها 154 كم والممتدة من الشيبة إلى الهفوف، متقدماً بفارق 5 دقائق و28 ثانية عن متصدر الرالي الإجمالي ناصر العطية.

وجاءت هيمنة لوب على مراحل الأيام الستة الماضية، لتؤكد على القوة والقدرة الشاملة لسيارة برودرايف هانتر في الظروف الصحراوية القاسية، مما جعل المركز الثاني على التوالي لوصيف رالي داكار في الدمام غداً في متناول يديه.

وربما كانت نتيجته أفضل، لولا سلسلة من الثقوب والنكسات الأخرى التي تعرض لها لوب في الأسبوع الماضي، أما العطية، الذي نال عقوبة جزاء دقيقة واحدة اليوم، ويتصدر الرالي الآن بفارق ساعة و21 دقيقة و42 ثانية بسيارته التويوتا، فإنه على وشك تحقيق فوزه الخامس في رالي داكار.

وكان نجاح لوب في المرحلة السابعة بشكل عام في حدث هذا العام، وهو الثامن لسيارات برودرايف هانتر بعد فوز جيرلان شيشيريه في وقت سابق، ميزة 14 دقيقة و8 ثوان على تويوتا البرازيلي لوكاس مورايس، الذي حل في المركز الثالث.

وسجل شيشيريه ومساعده أليكس وينوك ثامن أسرع زمن اليوم، ليحل في المركز 11 في الترتيب الإجمالي للرالي على متن سيارة برودرايف هانتر فريق البحرين إكستريم بعد سلسلة من سوء الطالع، وكان شيشيريه قد فاز بلقب رالي المغرب قبل ثلاثة أشهر.