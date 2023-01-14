الحضور الجماهيري في «خليجي 25» يقترب من نصف المليون

معتصم عبدالله (دبي)

اقترب عدد الحضور الجماهيري في «خليجي 25»، التي تحتضنها مدينة البصرة في جنوب العراق من تجاوز حاجز نصف المليون مشجع، مع نهاية مباريات الدور الأول للبطولة، والذي تجاوز مع إجمالي الحضور الجماهيري أكثر من 450 ألف مشجع.

وضرب الجمهور العراقي بجانب الأعداد المقدرة من الجماهير الخليجية التي زحفت نحو «شط العرب»، أجمل الأمثلة على «التلاحم الخليجي»، وباستثناء مباراة اليمن والسعودية التي أعقبت الافتتاح الأسطوري لـ «خليجي 25» بملعب البصرة الدولي، شهدت المباريات أعداداً قياسية.

وتصدرت مباريات العراق «المستضيف» المشهد في الدور الأول بالعلامة الكاملة على ملعب البصرة، بداية بمواجهة عمان في الافتتاح بحضور 65.000 مشجع «السعة الإجمالية» للملعب، قبل أن يتجاوز عدد الحضور في المباراة التالية أمام السعودية في الجولة الثانية حاجز الـ 65 ألفاً، بعدما وصل العدد إلى 65.155 مشجعاً، وهي المواجهة التي تلت مباراة عمان واليمن على ذات الملعب.

وتكرر السيناريو ذاته في مباراة التأهل لمنتخب العراق إلى نصف النهائي أمام اليمن 5-0 ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى في الدور الأول، في المقابل شهدت أغلب المباريات التي أقيمت على استاد الميناء والذي يتسع لنحو 30.000 مشجع، «العلامة الكاملة» في الحضور الجماهيري، وآخرها مباراة قطر والإمارات 1-1 ضمن الجولة الثالثة والأخيرة في المجموعة الثانية.

وتخطى الحضور الجماهيري بنهاية الدور الأول في «خليجي 25»، أعداد الحضور في كل النسخ السابقة لبطولات كأس الخليج.

وتفاعل الحساب الرسمي للاتحاد العراقي لكرة القدم، على «فيسبوك» مع النجاح الجماهيري الكبير لنسخة «خليجي 25»، وأوضح تقرير نشره الحساب حمّله عنوان «بيكم كل الدنيا بصرة»، أن الجمهور مثّل العلامة الفارقة في «خليجي 25»، مؤكداً على أن كثافة الحضور في الملاعب للنسخة الحالية هو الأكبر من نوعه في تاريخ البطولة العريقة.

من جانبه، أكد أحمد المبرقع وزير الشباب والرياضة العراقي أن الحضور الجماهيري الكبير لمباريات خليجي 25 مثل أهم التحديات التنظيمية للبطولة، وكشف في تصريحات نشرها حساب الوزارة الرسمي عن الترتيب لحفل ختام مميز لخليجي 25، وقال: «حفل الختام سيكون مصدر اعتزاز كبير للشعب العراقي».

وتتواصل فصول الإثارة في «خليجي 25» بمباراتي الدور نصف النهائي المقرر الاثنين، حيث يلتقي منتخب العراق «المستضيف» مع قطر على استاد البصرة الدولي، فيما يلعب منتخب البحرين في مواجهة عمان على ملعب الميناء، على أن يسدل الستار على البطولة بإقامة مباراة النهائي مساء الخميس 19 يناير على ملعب البصرة.