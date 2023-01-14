إيمانويل يُتوّج بجائزة «أم الإمارات» للجولة الماسية



أبوظبي (الاتحاد)



تواصلت منافسات بطولة الشراع الدولية لقفز الحواجز، وأولى فعاليات مهرجان أبوظبي للفروسية الأول «2023»، وشهدت الأمسية في يومها الثاني، إقامة أول جولة ماسية مع جولة تمايز من فئة الأربع نجوم، برعاية «أم الإمارات»، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها «150» سم، وبلغ عدد المسجلين فيها 56 فارساً وفارسة.

أحرز فارسنا محمد شافي الرميثي جائزة الجولة الفضية برعاية ماجستيك، بمواصفات الجولة الواحدة من فئة النجمتين، على حواجز بلغ ارتفاعها «130» سم، وشارك فيها 73 فارساً وفارسة، وأكملها نظيفة دون خطأ 19 فارساً، وتصدرهم الفارس الرميثي مع الجواد «دايجوري دروشوت»، وأكمل معه الجولة في زمن سريع بلغ 58.49 ثانية.

ونجح الفارس سالم أحمد السويدي، في قيادة الفرس الصغيرة «كاميلي فا أوفري زد» (6 سنوات)، وحاز جائزة الجولة الفضية، برعاية كفالور لخيول القفز عمر 6 سنوات، بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز ارتفاعها «120» سم، وبمشاركة 32 خيلاً، 19 منها دون خطأ، وأكملها السويدي في زمن سريع بلغ 61.12 ثانية.

وبفارق التوقيت، توّج بجائزة «أم الإمارات» الفارس الإيطالي المتألق إيمانويل جوديانو المشارك رقم «10»، وقبل الأخير في جولة التمايز مع جواده «شالو»، وأنهى التمايز في زمن بلغ 37.15 ثانية.

توّجت فاطمة العلي، ممثلة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، الفائزين في منافسة الجولة الماسية على جائزة «أم الإمارات»، وقالت عقب المراسم: فخورون بالتواجد في بطولة الشراع، وبمتابعتي لمسيرتها منذ انطلاقة دورتها الأولى عام 2017، وفي أكاديمية فاطمة بنت مبارك من الداعمين الرئيسين لبطولة الشراع، وهما تندرجان تحت رعاية واهتمام الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، ونتمنى أن نكون من حضورها الدائمين.

وأضافت: تابعنا خلال يومي البطولة العدد الكبير للمشاركين، مما يدل على السمعة الحسنة للبطولة بين فرسان القفز حول العالم، ورغبتهم في المشاركة فيها، ونعمل بتوجيهات ودعم الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان على تدريب وإعداد المزيد من فارسات قفز الحواجز، ضمن تحقيق هدف وضع أبوظبي على خريطة الرياضة العالمية إعداداً وتنظيماً ومشاركة.

وخطفت الفارسة الإيرلندية جائزة الجولة الذهبية من فئة الأربع نجوم، برعاية «بولسورث إليت آكشن»، بمواصفات المرحلتين على حواجز (140) سم، وتنافس فيها 52 فارساً وفارسة، وعبر المرحلتين دون خطأ 18 فارساً، وأفضل زمن سجلته الفارسة جاسيكا بورك في المرحلة الثانية مع الفرس انبولس، وبلغ 24.22 ثانية أحرزت به الصدارة.

وجه الفارس الإيطالي إيمانويل جوديانو قفزات جواده «جوليوس.دي» نحو الجائزة الكبرى لبطولة النجمتين، وبدأ زحفه بقوة عقب إكماله جولة المنافسة التأهيلية في زمن سريع بلغ 61.31 ثانية، نال به الفوز بجائزة الجولة الذهبية برعاية إيديال، والتي أقيمت في ختام منافسات اليوم الثاني للبطولة، بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز (140) سم.

وفي منافسة الجولة الفضية برعاية كفالور، والمخصصة لخيول القفز الصغيرة عمر 7 سنوات، على حواجز (125) سم، بمشاركة 29 خيلاً، 13 منها أكملت الجولة دون خطأ، وحاز الصدارة الجواد «كواندار سي سي» بقيادة فارس لاتفيا كريستابس، والزمن 63.74 ثانية.

وتتواصل فعاليات منافسات البطولة في يومها الختامي، الأحد، وتقام فيه 4 منافسات، ختامها بمنافسة جائزة الشراع لونجين الكبرى، من جولتين على حواجز (155) سم، ضمنها الجولة التأهيلية الثالثة بالإمارات إلى كأس العالم لقفز الحواجز في أميركا.