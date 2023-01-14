الأحد 15 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

ديوكوفيتش يتحفز لإسقاط نادال «القياسي»

ديوكوفيتش يتحفز لإسقاط نادال «القياسي»
14 يناير 2023 15:45

ملبورن (د ب أ)

أعرب لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، عن أمله في أن يكون "الأفضل"، وكذلك في معادلة الرقم القياسي لعدد الألقاب التي يحرزها أي لاعب في تاريخ مشاركاته ببطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى.
ويرى ديوكوفيتش "35 عاماً" أن فرصة معادلة هذا الرقم القياسي، الذي يستحوذ عليه الإسباني رافاييل نادال، من خلال بطولة أستراليا المفتوحة تمثل حافزاً إضافياً له قبل بدء المشاركة في البطولة، التي تنطلق فعالياتها بعد غد الاثنين. وقال ديوكوفيتش في مؤتمر صحفي اليوم السبت: "بالطبع هي كذلك. ولهذا، أواصل اللعب على المستوى الاحترافي، لأنني أريد أن أكون الأفضل. أريد الفوز بالبطولات الكبيرة على مستوى العالم".
وأحرز نادال 22 لقباً في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى على مدار مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 21 لقباً لديوكوفيتش. 

أخبار ذات صلة
نادال يبحث عن أفضل حالاته
أستراليا المفتوحة.. امتحان سهل لـ «العائد» وحذر لـ «البطل»

وأضاف ديوكوفيتش: "إنني بحال جيدة للغاية". ولكنه يتوقع في الوقت نفسه منافسة قوية من اللاعبين الشبان. وقال ديوكوفيتش: "هناك العديد من اللاعبين الشبان الآن يتوقون للنجاح وتحقيق الفوز بالبطولات".

ديوكوفيتش
نادال
أستراليا المفتوحة
آخر الأخبار
انطلاق معرض ومنتدى «إيكوويست 2023» غداً
الاقتصادي
انطلاق معرض ومنتدى «إيكوويست 2023» غداً
اليوم 16:31
وفد إماراتي يبحث التعاون بالطاقة النظيفة في ألمانيا
الاقتصادي
159 مليار درهم قيمة 11 مشروعاً للطاقة النظيفة في الإمارات
اليوم 16:30
«مصدر»: عودة «المهرجان» في 20 يناير
الاقتصادي
«مصدر»: عودة «المهرجان» في 20 يناير
اليوم 16:28
«الأوراق المالية» تطلق مبادرة «طوّر خدمتك»
الاقتصادي
«الأوراق المالية» تطلق مبادرة «طوّر خدمتك»
اليوم 16:27
«الجولف» يطلق النسخة الأولى من تحدي «صقور المستقبل»
الرياضي
«الجولف» يطلق النسخة الأولى من تحدي «صقور المستقبل»
اليوم 16:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©