ديوكوفيتش يتحفز لإسقاط نادال «القياسي»

ملبورن (د ب أ)

أعرب لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، عن أمله في أن يكون "الأفضل"، وكذلك في معادلة الرقم القياسي لعدد الألقاب التي يحرزها أي لاعب في تاريخ مشاركاته ببطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى.

ويرى ديوكوفيتش "35 عاماً" أن فرصة معادلة هذا الرقم القياسي، الذي يستحوذ عليه الإسباني رافاييل نادال، من خلال بطولة أستراليا المفتوحة تمثل حافزاً إضافياً له قبل بدء المشاركة في البطولة، التي تنطلق فعالياتها بعد غد الاثنين. وقال ديوكوفيتش في مؤتمر صحفي اليوم السبت: "بالطبع هي كذلك. ولهذا، أواصل اللعب على المستوى الاحترافي، لأنني أريد أن أكون الأفضل. أريد الفوز بالبطولات الكبيرة على مستوى العالم".

وأحرز نادال 22 لقباً في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى على مدار مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 21 لقباً لديوكوفيتش.

وأضاف ديوكوفيتش: "إنني بحال جيدة للغاية". ولكنه يتوقع في الوقت نفسه منافسة قوية من اللاعبين الشبان. وقال ديوكوفيتش: "هناك العديد من اللاعبين الشبان الآن يتوقون للنجاح وتحقيق الفوز بالبطولات".