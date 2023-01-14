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الشارقة والجزيرة إلى مربع كأس اليد

الشارقة والجزيرة إلى مربع كأس اليد
14 يناير 2023 15:30

رضا سليم (دبي)
تأهل فريقا الشارقة والجزيرة إلى الدور نصف النهائي لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة اليد، بعدما شهدت الجولة الثالثة والأخيرة حسابات معقدة، حيث فاز الجزيرة 29-25 في المباراة التي جرت بينهما بصالة «فخر أبوظبي».
انتهى الشوط الأول بتقدم الضيوف 13-12، إلا أن أصحاب الأرض نجحوا في قلب الطاولة وخطف نقاط المباراة ورفع الجزيرة رصيده إلى 7 نقاط متساوياً مع الشارقة، فيما نجح شباب الأهلي في الفوز على العين بنتيجة 25-24 في المباراة التي جرت بينها بصالة البنفسج، وانتهى الشوط الأول لمصلحة الضيوف 13-11، ليتساوى الفرسان مع الشارقة والجزيرة بالنقطة السابعة.
وطبقاً لنظام لائحة المسابقات باتحاد اليد طالما أن هناك 3 فرق متساوية في النقاط، يتم حذف نتيجة الفريق الرابع وهو العين وعمل ترتيب بينهما، حيث فاز كل فريق في مباراة وخسر الأخرى، وبالتالي يتم اللجوء إلى فارق الأهداف، وبناء على الترتيب النهائي بفارق الأهداف، يتصدر الشارقة قمة المجموعة بفارق 7 أهداف، يليه الجزيرة ثم شباب الأهلي.
وينتظر الفريقان الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى لتحديد طرفي الدور نصف النهائي، فيما يلعب شباب الأهلي والعين على مراكز الترضية من الخامس إلى الثامن.

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