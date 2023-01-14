سان جيرمان في الاختبار الصعب

باريس (أ ف ب)

تنتظر باريس سان جيرمان حامل اللقب والمتصدّر مباراة صعبة على أرض رين الرابع، الأحد في ختام المرحلة التاسعة عشرة من بطولة فرنسا في كرة القدم.

وكان سان جيرمان في طريقه لحفاظ مريح على لقبه، قبل أن يسقط أمام وصيفه لانس 1-3 في المرحلة قبل الماضية، فتقلص الفارق بينهما إلى ست نقاط.

كما تشهد المرحلة مواجهة قوية السبت بين مرسيليا الثالث بفارق ثماني نقاط عن المتصدر ولوريان السادس، فيما يأمل لانس في متابعة مشواره الرائع عندما يلاقي أوكسير المهدد بالهبوط.

وبعد تلقيه خسارته الأولى في الموسم على أرض لانسو الذي خسر أيضاً مرة يتيمة، واصل سان جيرمان مجدداً مع الانتصارات على حساب أنجيه 2-0 الأربعاء، في مناسبة رمزية شهدت عودة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي المتوّج أخيراً بلقب كأس العالم وصاحب أحد هدفي الفوز للفريق الباريسي.

ويمكن لتشكيلة فريق العاصمة أن تضمّ للمرة الأولى منذ نهاية المونديال، ثلاثي الهجوم المرعب ميسي مع كيليان مبابي والبرازيلي نيمار، وذلك بعد عودة مبابي إلى التمارين الخميس، إثر حصوله على إجازة.

وينوي المدرب كريستوف جالتييه حسم نقاط الفوز، قبل رحلة إلى قطر ثم المملكة العربية السعودية، حيث يخوض مباراة استعراضية ضد نجوم ناديي الهلال والنصر، الذي ضمّ أخيراً النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو.

وبحال عودة الثلاثي الضارب، ستكون المهمة صعبة لرين الذي تراجعت أصلاً مستوياته بعد المونديال، وخسر مرتين في آخر ثلاث مباريات.

استهل فريق منطقة بريتاني عودته بالخسارة ضد رينس 1-3، كما أنه سقط ضد كليرمون 1-2، وبينهما انتزع الفوز على نيس 2-1.

خسر رين مركزه الثالث لمرسيليا ومهاجمه مارتان تيرييه حتى نهاية الموسم، لإصابته في أربطة ركبته اليمنى.

وستشكّل مباراة رين وضيفه سان جيرمان مسك الختام لمباريات المرحلة العشر.

وإذا كان لانس يقدّم موسماً رائعاً نسبة إلى إمكاناته، فهو يدين بذلك لهدافه البلجيكي لويس أوبندا، الذي سيشكّل سلاحه الرئيس أمام أوكسير صاحب المركز الثامن عشر، بعد خسارته آخر أربع مباريات، في مواجهة ستعطي شارة الانطلاق للمرحلة.

وساهمت الأهداف التسعة التي سجلها ابن الثانية والعشرين بمنح لنس 17 نقطة للفريق الشمالي، ما يدلّ على نجاعته في مشوار الوصيف حتى الآن، الذي سيحاول تخطي تعادله الأخير مع ستراسبورج وصيف القاع.

وأنفق لانس 10 ملايين يورو ليقنع نادي بروج بالتخلي عنه، وبالفعل أثبت أنه رجل المناسبات الكبيرة، على غرار الهدف الذي سجله والتمريرة الحاسمة خلال الفوز الهام جداً على سان جيرمان.

نجح اللاعب الشاب بالتأقلم سريعاً في تشكيلة المدرب فران آيز، وكان في عداد المنتخب البلجيكي الذي أخفق في مونديال قطر 2022.

وأحرز لانس لقب الدوري مرة وحيدة في تاريخه موسم 1997-1998.

وتتركز الأنظار السبت على مباراة مرسيليا الثالث مع ضيفه لوريان السادس.

وأحرز النادي المتوسطي حتى الآن 39 نقطة في 18 مرحلة، وهو أفضل رصيد له في القرن الحادي والعشرين، بحسب وكالة أوبتا للإحصائيات.

ولم يحدث هذا الأمر سوى مرتين في تاريخ النادي: في 1990-1991 و1998-1999، عندما حصد 41 نقطة على هذا المستوى.

وبفوزه في آخر خمس مباريات، تنفّس المدرب الكرواتي إيجور تودور الصعداء بعد موجة من الانتقادات واجهها لدى قدومه.

كان شهر أكتوبر كارثياً لبطل أوروبا السابق، عندما مُني بثلاث خسائر وتعادل. بعدها، حصد خمسة انتصارات، منها فوزان على ليون 1-0 وموناكو 3-2 القويين.

ويملك مرسيليا ثاني أقوى هجوم (36) بعد سان جرمان صاحب الإمكانات الهائلة (48). وفيما يبدو الفارق كبيراً مع رين الرابع، يبحث مرسيليا عن تشديد الخناق على لانس الثاني الذي يبتعد عنه بفارق نقطتين فقط.