بعد 25 عاماً.. «السلة الأميركي» يسجل الحضور القياسي

لوس أنجلوس (أ ف ب)

خطف جولدن ستايت ووريرز، حامل اللقب، الأضواء من مضيفه سان أنتونيو سبيرز، وتغلب عليه 144-113 الجمعة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، في مباراة حصدت أكبر حضور جماهيري في تاريخ «أن بي أيه» أمام 68,323 متفرجاً.

وكان استاد ألامودوم مضيف مباريات سبيرز بين 1993 و2002، عندما انتقل إلى ملعب «أيه تي أند تي سنتر».

وبصرف النظر عن النتيجة، احتفلت الجماهير بالفريقين بعد تحطيمها الرقم القياسي لعدد الحضور البالغ 62,046 متفرجاً لمباراة في الموسم المنتظم في 27 مارس 1998، جمعت شيكاغو بولز وأسطورته مايكل جوردان مع أتلانتا هوكس على ملعب جورجيا دوم.

وخاض سبيرز المباراة في ملعبهم القديم كجزء من الاحتفالات الخمسينية لإطلاق الفريق.

وكان جوردان بول الأغزر بعدد نقاط الفائز (25) عبد نزوله بديلاً، تلاه دونتي ديفنتشنتسو (22)، في ظل تألق احتياطيي جولدن ستايت.

وصبّ العرض الفني في مصلحة الضيوف، فسجل النجم العائد ستيفن كوري 15 نقطة، وأضاف كلاي تومسون والكندي أندرو ويغينيز 16، علماً أن ثمانية من لاعبي جولدن ستايت سجّلوا 10 نقاط أو أكثر.

وكان فوزاً محفّزاً خارج قواعد ووريرز الذي عانى هذا الموسم بعيداً عن ملعبه.

كما كانت ليلة مؤثرة من الناحية العاطفية لستيف كير مدرب ووريرز الذي حمل ألوان سبيرز في أربعة مواسم أحرز خلالها لقبين في الدوري المرموق.

قال كير الذي قوبل بتصفيق حار قبل المباراة لدى عرض مقطع فيديو تكريمي له على شاشة الملعب «تقديم المباراة كان استعراضياً».

تابع «أن تحصل على تكريم 68 ألف متفرّج يصيبك بالقشعريرة».

ووصف كير الأجواء بـ«الرائعة» على غرار مدرب سبيرز المخضرم جريج بوبوفيتش، الذي قال إنه نصح لاعبيه الشبان «بخوض المباراة فقط وعدم القلق من أي شأن آخر».

ولدى سبيرز، كان الموزّع تري جونز أفضل مسجّل (21)، بيد أن ووريرز تقدّم بفارق خمس نقاط بعد الربع الأوّل وبقي في الطليعة طوال المباراة.

قال بوبوفيتش «استمتع المشاهدون، حتى حين كنا نتلقى الدروس. يبدو أنهم عاشوا وقتاً رائعاً».

وكان التقارب الفني أكثر حماوة في إنديانابوليس، حيث سجّل جون كولينز سلة الفوز لأتلانتا هوكس على انديانا بيسرز 113-111، قبل سبعة أعشار من الثانية على نهاية الوقت.

وبكرة ساحقة (دانك)، منح ديجونتي موراي التقدّم لأتلانتا 108-107 قبل 2:08 دقيقتين من نهاية الوقت، ردّ عليها الكندي بينيديكت ماتوران (26 نقطة) قبل 58 ثانية على الختام مانحا بيسرز التقدّم.

زرع تراي يونغ رمية ثلاثية لأتلانتا، قبل أن يعادل بادي هيلد من رميتين حرتين 111-111، قبل 21.5 ثانية.

وفيما أهدر يونج (26 نقطة و11 تمريرة حاسمة) في الرمق الأخير، التقط كولينز المتابعة وسجل سلة الفوز لهوكس.

وفي ساكرامنتو، حقق الليتواني دومانتاس سابونيس تريبل دابل (عشراً أو أكثر في ثلاث فئات إحصائية)، ليقود كينجز إلى الفوز على ضيفه هيوستن روكتس 139-114.

وسجل سابونيس 19 نقطة، 15 متابعة و16 تمريرة حاسمة، فيما سجل ثلاثة لاعبين للفائز أكثر من عشرين نقطة.

وتابع الموزّع جايلن برانسون مستوياته المميزة في الآونة الأخيرة، عندما سجّل 34 نقطة، بينها أربع رميات حرة في آخر 14 ثانية، ليقود نيويورك نيكس إلى الفوز على مضيفه واشنطن ويزاردز 112-108.

أضاف للفائز المهاجم جوليوس راندل 23 نقطة و16 متابعة، فيما كان كايل كوزما الأفضل لدى ويزاردز مع 40 نقطة.

وتألق الفنلندي لاوري ماركانن خلال فوز يوتا جاز على أورلاندو ماجيك 112-108، بتسجيله 28 نقطة وتصديه لرمية ثلاثية للألماني فرانتس فاجنر قبل 5.8 ثانية على النهاية.

وفاز دنفر ناجتس، متصدر المنطقة الغربية (29-13)، على مضيفه لوس أنجلوس كليبرز 115-103، فيما تغلب نيو أورليانز بيليكانز، ثالث المنطقة، على مضيفه ديترويت بيستونز 116-110.