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الرياضي

«جهد جماعي» يجهز رادوكانو

«جهد جماعي» يجهز رادوكانو
14 يناير 2023 14:45

ملبورن (د ب أ)

أعلنت نجمة التنس البريطانية إيما رادوكانو، أنها لائقة بدنياً ومستعدة لخوض منافسات بطولة أستراليا المفتوحة بعد «جهد جماعي» ساعدها على التعافي من الإصابة في الكاحل. 

وكانت الشكوك قد حامت حول مشاركة رادوكانو في أولى بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى في الموسم، عندما تعرضت قبل أيام لإصابة في الكاحل الأيسر، خلال مباراتها بالدور الثاني من بطولة أوكلاند وانخراطها في البكاء حينذاك. 

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ولكن رادوكانو كثفت جهدها على ملعب التدريب خلال الأيام الماضية، لتستعيد قدرتها على التحرك بشكل جيد خلال الجلسات التدريبية الأخيرة. 

وقالت رادوكانو في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»: «في ذلك الوقت في تلك المباراة، كان من الطبيعي الشعور بالقلق. وعندما يقع الأمر، لا تعرف حقاً ما الذي سيحدث.» وأضافت: «لكننا عملنا بشكل جاد للغاية. وكان هناك جهد جماعي دفع بي إلى هذا الوضع الآن. قمنا بالتأكيد بالتسريع من الوتيرة، لكنني أشعر بحال جيدة حقاً وأتطلع للعودة إلى الملاعب. كانت مهمة ضخمة أمام فريقي الذي ساعدني في الوصول إلى هذه الحالة الآن.» وتستهل رادوكانو «20 عاماً» المصنفة 75 على العالم، مشوارها في بطولة أستراليا المفتوحة بعد غد الاثنين بمواجهة الألمانية تمارا كورباتش المصنفة 74 على العالم. 

كانت رادوكانو قد عانت من سلسلة من الإصابات في العام الماضي، لكنها أكدت أنها لا تشعر بقلق كبير إزاء عدم استعدادها بالشكل الأمثل للموسم الجديد.

بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
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