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الرياضي

كونان أول ضحايا رونالدو

كونان أول ضحايا رونالدو
14 يناير 2023 14:05

الرياض(د ب أ)

أسقط نادي النصر السعودي اللاعب الإيفواري جيسلان كونان من قائمة الفريق، لتسجيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بدلاً منه للمشاركة أمام الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن السعودي" في 22 يناير الجاري. 

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وذكرت صحيفة" الرياضية" السعودية اليوم السبت، أن الأنباء تضاربت في الأيام الماضية حول الاسم الأجنبي الذي تم إسقاطه من قائمة فريق النصر الأول لكرة القدم، لتسجيل البرتغالي كريستيانو رونالدو بدلاً منه، من أجل لحاق الوافد الجديد بمباراة الفريق المقبلة أمام الاتفاق في الدوري. وأضافت أن مصادر خاصة مقربة من لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، كشفت لها أن النصر أسقط الإيفواري جيسلان كونان، الظهير الأيسر، الذي يعاني من إصابة في الركبة ستغيبه لفترة عن المباريات، على أن تتم مخالصة أحد الأسماء الأجنبية، وإعادة قيده بعد تعافيه. وطبقاً للمصادر نفسها، ضم الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق، الكاميروني فينسنت أبوبكر إلى قائمة الـ 18 لاعباً التي ستواجه الشباب اليوم السبت، ضمن المرحلة الـ 13 من دوري روشن السعودي، بعد تعافيه من إصابة عضلية. كان أبوبكر غاب عن مواجهة الطائي الماضية، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال خوضه مباراة الخليج في المرحلة الـ11 من الدوري.
ويحتل النصر صدارة ترتيب جدول دوري المحترفين برصيد 29 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط أمام الشباب صاحب المركز الثاني.

النصر السعودي
رونالدو
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