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سباليتي: أوسيمن رائع

سباليتي: أوسيمن رائع
14 يناير 2023 13:56

روما (رويترز)

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أشاد لوتشيانو سباليتي مدرب نابولي، بالمهاجم فيكتور أوسيمن بعد أن قاد فريقه للفوز 5-1 على يوفنتوس، ليواصل بذلك تعزيز تصدره لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم أمس الجمعة.
وتقدم نابولي بفارق عشر نقاط في صدارة الترتيب بعد أن أوقف ثمانية انتصارات متتالية ليوفنتوس في الدوري الإيطالي.
وساهم النيجيري أوسيمين، هداف الدوري برصيد 12 هدفاً هذا الموسم، بشكل مؤثر في فوز نابولي، حيث أرهق دفاع يوفنتوس طوال المباراة، وسجل هدفين وساهم في هدف إضافي.
وقال سباليتي لمنصة «دازون» على الإنترنت: «أوسيمن مهاجم رائع. أنا مذهول من إمكاناته ومتحمس لرؤية ما سيفعله في المستقبل».
وأضاف: «حصل على كرتين أو ثلاث كرات بجوار خط الملعب وامتلك السرعة والمهارة والشجاعة واللياقة البدنية للتعامل مع مثل هذه المواقف. بعد كل ذلك، أصاب وجهه عدة مرات لأنه يذهب لكل كرة. لا يزال لديه فرصة كبيرة للتحسن».
وكال سباليتي المديح لفريقه بعد الهيمنة على اللقاء وقال: «إنها ليلة رائعة لأن الفريق لعب بشكل جيد حقاً وحافظ على الإيقاع عالياً، وهو ما نحتاج إليه، وقبل كل ذلك، صنعت الجماهير أجواء مذهلة». 

نابولي
فيكتور أوسيمين
يوفنتوس
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