«الأحمر».. فرحة وطن تجدد تحديات «كسر القاعدة»

مراد المصري (دبي)

عاشت البحرين على وقع فرحة كبيرة بمواصلة تفوق منتخبها الوطني وبلوغه الدور نصف النهائي لكأس الخليج، وذلك بعد التعادل مع الكويت 1-1، والاحتفاظ بالسجل الخالي بالخسارة بعد التأهل متصدراً للمجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.

وفور نهاية اللقاء، قام الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، بالاتصال عبر تقنية الفيديو مع البعثة المتواجد في مدينة البصرة العراقية، للتهنئة ورفع المعنويات لإكمال المسيرة، حيث سيواجه منتخب سلطنة عمان في نصف النهائي، في لقاء يجمع بين آخر بطلين في كأس الخليج.

وتبدو مهمة البحرين محفوفة بالمهام الخطيرة، لكنها ما زالت مستمرة على أرض الواقع ليكون أول منتخب ينجح في الاحتفاظ باللقب منذ 25 عاماً، عندما كانت السعودية آخر منتخب يحقق ذلك، وتحديداً في نسخة عام 2003 - 2004، التي أقيمت في الكويت وقتها، لتحتفظ باللقب الذي حققته في عام 2022 على أرضها.

ومنذ ذلك الحين لم ينجح حامل اللقب من الاحتفاظ به في 8 نسخ متتالية، على أمل أن ينجح «الأحمر» بكسر هذه القاعدة في المحاولة التاسعة للبطل.

تاريخياً يعتبر المنتخب الكويتي الأكثر احتفاظاً باللقب عند تحقيقه، وهو الذي حقق اللقب في أول أربع نسخ على التوالي، ليحتفظ به وقتها في ثلاث مرات أعوام 1972 و1974 و1976، ثم عاد المنتخب الكويتي ليحتفظ باللقب في عام 1998، بعد فوزه في عام 1996، ومع احتفاظ السعودية باللقب بين عامي 2002 و2004، فإن هذا يعني أن منتخبين فقط هما السعودية والكويت فقط من نجح بالاحتفاظ بلقبه في تاريخ البطولة، مع طموح البحرين يكون ثالث من يفعل ذلك هذه المرة في العراق.