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مباراة البحرين وعُمان في «الميناء»

مباراة البحرين وعُمان في «الميناء»
14 يناير 2023 13:07

 
البصرة (أ ف ب) 

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تقرّر نقل مباراة البحرين وعُمان في نصف نهائي «خليجي 25» في كرة القدم، إلى ملعب الميناء الأولمبي، بدلاً من استاد البصرة الدولي لأسباب تتعلق بإدامة وحيوية استاد البصرة الدولي.
وتقام مباراتا نصف نهائي «خليجي 25» الاثنين، تجمع الأولى العراق متصدر المجموعة الأولى وقطر وصيفة المجموعة الثانية، فيما يلتقي في المباراة الثانية التي تم نقلها إلى ملعب الميناء منتخب البحرين متصدر المجموعة الثانية ونظيره العُماني ثاني المجموعة الأولى.
وذكر المسؤول الإداري في ملعب البصرة الدولي لطفي عبود: تم نقل المباراة الثانية في نصف النهائي إلى ملعب الميناء، حفاظاً على حيوية ملعب البصرة الدولي الذي يفترض ألا تتجاوز مباريات كرة القدم لمدة 8 ساعات على أرضيته في الأسبوع الواحد.
وتأثرت أرضية ملعب البصرة الدولي كثيراً خلال مباراة العراق والسعودية في الجولة الثانية من دور المجموعات لمنافسات المجموعة الأولى التي انتهت لحساب العراق بهدفين نظيفين، بسبب غزارة الأمطار التي سقطت على مدينة البصرة لمدة 24 ساعة متواصلة.

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