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الرياضي

«أبوظبي لألعاب القوى» يوقع مذكرة تفاهم مع «القاهرة»

«أبوظبي لألعاب القوى» يوقع مذكرة تفاهم مع «القاهرة»
14 يناير 2023 13:30

أبوظبي (وام)
وقع نادي أبوظبي لألعاب القوى، ومركز تنمية ألعاب القوى بالقاهرة، التابع للاتحاد العالمي لألعاب القوى مذكرة تفاهم في العاصمة أبوظبي لتعزيز العمل المشترك وتأسيس شراكه استراتيجيه تساعد على تنمية وتطوير رياضة ألعاب القوى، وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالله المر رئيس اتحاد ألعاب القوى.
وقع المذكرة من جانب نادي أبوظبي لألعاب القوى، خالد راشد الزعابي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي لألعاب القوى، ومن جانب مركز تنمية ألعاب القوى بالقاهرة الدكتور حمدي عبدالرحيم محمد مدير المركز.
وتهدف مذكرة التفاهم التي تستمر لمدة 4 سنوات، إلى تحقيق رؤية الطرفين الاستراتيجية لتطوير رياضة ألعاب القوى، وتعزيز فرص الوصول إلى منصات التتويج، من خلال التعاون في مجالات تبادل الخبرات الفنية والإدارية والتحكيم والتدريب وغيرها.
وقال الدكتور محمد عبدالله المر، رئيس اتحاد ألعاب القوى، إن مذكرة التفاهم اليوم تعبر عن انطلاقة النادي باعتباره مصدراً رئيسياً لصناعة أبطال جدد في رياضة ألعاب القوى الإماراتية يمثلون الدولة في المحافل الإقليمية والدولية ويحققون الإنجازات.
وقال: نحن في الاتحاد مستعدون لتقديم الدعم والتعاون مع النادي لما فيه مصلحة اللعبة.
ودعا رئيس اتحاد ألعاب القوى إلى ضرورة السعي إلى تقديم كل ما من شأنه المساهمة في تحقيق الانطلاقة القوية والارتقاء بالنتائج، وإلى ضرورة الاهتمام برياضة المرأة في مجال ألعاب القوى وتوفير كل السبل الكفيلة من أجل تألقها في الساحات والمحافل الرياضية.
وأشاد خالد راشد الزعابي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي لألعاب القوى بدور سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، ودعمه المستمر لمسيرة التنمية الرياضية في أبوظبي ونهجه الوطني الرائد، والطامح إلى توفير فرص وأسباب النجاح والتميز لكل الألعاب ورعاية المواهب لتحقيق المزيد من الإنجازات لرياضة الإمارات، مؤكداً أن سموه يولي اهتماماً كبيراً لتحقيق أفضل الخطط والمبادرات الرياضية بما يعود بالنفع على رياضة الإمارات.

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