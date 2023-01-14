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الرياضي

جاسكيه «أول لقب» في 5 أعوام

جاسكيه «أول لقب» في 5 أعوام
14 يناير 2023 12:21

 
أوكلاند (رويترز) 

فاز الفرنسي ريشار جاسكيه بلقبه الأول في 5 سنوات، بتغلبه 4-6 و6-4 و6-4، على البريطاني كاميرون نوري، في نهائي بطولة أوكلاند المفتوحة للتنس.
وفاز نوري، المصنف الـ12 عالمياً الذي تغلب على رافائيل نادال في كأس يونايتد المختلطة في بداية الموسم، بالمجموعة الأولى بسهولة، قبل أن يعود اللاعب الفرنسي «36 عاماً» في النتيجة.
وبدا جاسكيه، الذي لم يضطر لخوض مباراة نصف النهائي لانسحاب منافسه كونستان ليستيان بسبب الإصابة، في حالة بدنية أفضل بعض الشيء، ونجح في إدراك التعادل، قبل أن يكسر إرسال منافسه، ليتقدم 5-4 في المجموعة الثالثة.
ونجح جاسكيه في حسم المواجهة في شوط إرساله، ليصبح أكبر لاعب يفوز بالبطولة التي أقيمت استعداداً لبطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى.
ويستهل جاسكيه مشواره في أستراليا المفتوحة بمواجهة مواطنه أوجو أمبير.
وضاعت على نوري فرصة التتويج بخامس لقب له في مسقط رأسه، حيث نشأ في نيوزيلندا، قبل أن ينتقل إلى لندن في فترة المراهقة. 

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وكاد نوري أن يحقق الانتصار السابع على التوالي في بداية الموسم، حيث فاز بالمجموعة الأولى من المباراة النهائية، لكن جاسكيه قلب موازين المواجهة لمصلحته. 

وأشارت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» إلى أن اللقب هو الأول منذ عام 2018 لجاسكيه الذي بدأ مسيرته في البطولات التابعة للرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين قبل 20 عاماً.
وشكلت الهزيمة خيبة أمل لكاميرون نوري الذي سيكون عليه استعادة توازنه سريعاً، استعداداً لخوض منافسات أستراليا المفتوحة.
ويستهل نوري مشواره في بطولة أستراليا بمواجهة الفرنسي لوكا فان أسش «18 عاماً الاثنين، ويمكن لنوري التسلح بالثقة، حيث يدرك أن مستواه جيد، في الوقت الذي يسعى فيه لتقديم انطلاقة قوية أخرى في أولى بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى بالموسم. 

 

التنس
أوكلاند
بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
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