البايرن يتفادى الخسارة في «الإجازة الشتوية»!

ميونيخ (د ب أ)

تفادى فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم الهزيمة في مباراته الودية الوحيدة خلال الإجازة الشتوية، وتعادل مع ريد بول سالزبورج النمساوي 4-4 مساء أمس «الجمعة»، وذلك بعد أن كان بايرن متأخراً 1-3.

وشهدت المباراة، التي حضرها نحو ألفي مشجع في مجمع «بايرن كامبوس» الرياضي، الظهور الأول للاعب أياكس السابق دالي بليند، بقميص بايرن ميونيخ.

وسجل الأهداف الأربعة للبايرن، ليروي ساني وأريجون إبراهيموفيتش وكينجسلي كومان وماتيس تيل في الدقائق 9 و69 و71 و88، بينما سجل الأهداف الأربعة لريد بول سالزبورج بطل النمسا، سيكو كواتا وكريم كوناتي ونوا أوكافور «هدفين»، في الدقائق 17 و50 و54 و89.

تجدر الإشارة إلى أن بايرن ميونيخ افتقد العديد من نجومه البارزين، وذلك قبل أسبوع واحد من استئناف مشواره في الدوري الألماني بمواجهة لايبزج.



