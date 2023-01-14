«الدراجات المائية» تدشن انطلاقة ثاني جولات «دولية الإمارات»



أبوظبي (الاتحاد)



تنطلق غداً «الأحد» الجولة الثانية من بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية على «كاسر الأمواج»، في العاصمة أبوظبي، وبتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، في أول لوحة لبطولة رياضية بحرية، تنطلق هذا الموسم، ضمن أجندة النادي البحري.

ومن المنتظر أن تكون أجندة البطولات البحرية هذا الموسم، حافلة بالكثير من الأنشطة والتفاصيل وبشكل شهري، خاصة مع كثافة وتنوع البطولات والأحداث التي ينظمها أو يستضيفها النادي، وأيضاً المشاركات المختلفة، والحضور بقوة في الجوانب الرياضية والمجتمعية.

وتعود عجلة الدراجات المائية إلى الدوران بقوة، عبر سلسلة من الجولات تنطلق في أكثر من إمارة، وبتنظيم الأندية البحرية، وإشراف ومتابعة اتحاد الرياضات البحرية للبطولة التي تعود إلى تسعينيات القرن الماضي، لتكون إحدى أقدم المنافسات الرياضية في هذا الجانب، واشتهرت وتوسعت بشكل كبير في فئاتها وقوانينها، بالإضافة إلى حمل الصبغة والاعتراف الدولي بنتائجها ضمن التصنيف العالمي للاتحاد الدولي للرياضات البحرية.

وتنطلق المنافسة على مرحلتين، مع انطلاق 11 فئة مختلفة ضمن المنافسة، وتنطلق في الساعة الثامنة صباحاً التجارب الحرة لكل الدراجات المشاركة والفئات، ثم تبدأ المرحلة الصباحية في الساعة الثامنة و45 دقيقة، مع انطلاق فئة واقف جي بي 1، وبعدها فئة جالس جي بي 2، واقف جي بي 2، جالس جي بي 2، واقف ناشئين 3.1، واقف ناشئين 3.2، واقف ناشئين 3.3، جالس جي بي 4، فئة المخضرمين وفئة جالس جي بي 1، وتم تخصيص ربع ساعة مدة للمنافسة لكل الفئات، ما عدا فئة جالس محترفين والتي خصصت لها 20 دقيقة في المنافسة، وتنطلق لاحقاً المرحلة المسائية في الساعة الواحدة والنصف ظهراً، وبنفس ترتيب فئات المرحلة الصباحية مع انضمام الفئة الحادية عشرة وهي فئة الحركات الاستعراضية.

ومن المتوقع مشاركة عدد ضخم من الدراجات والمحترفين في المنافسة قد يتجاوز 60 دراجة في كل فئات البطولة، والتي تعتبر الأكبر والأكثر تنوعا على مستوى المنطقة، وأيضاً تحمل تحديات كبيرة للمشاركين من خلالها والتفوق الفني الكبير الذي تحظى به المنافسة.

ويقام مسار السباق على كاسر الأمواج، بامتداد طولي مع انطلاقة كل فئة من على الشاطئ، حيث تم وضع البوابات الهوائية المختلفة في منطقة السباق، وتتميز سباقات الدراجات المائية بقربها من الجمهور والشاطئ، وبالتالي فرصة متابعة السباق عن كثب ومن قرب لمحبي هذه الرياضة.

وشهدت الجولة الأولى، والتي أقيمت الأسبوع الماضي في دبي، مشاركة قوية لـ80 متسابقاً في منافسات الجولة، في رقم قوي يبشر باستمراره، من خلال ثاني جولات البطولة في أبوظبي.

من جهته وجه ناصر الظاهري رئيس قسم السباقات الحديثة في النادي ومشرف عام السباق، الشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة النادي، للدعم المتواصل لإنجاح الرياضة البحرية، وتقديم كل سبل الدعم والنجاح لتفوق، وضمان استمرار الرياضة البحرية للأفضل.

وعبر ناصر الظاهري عن فرحة مجتمع المتسابقين والمشاركين، من خلال الدراجات المائية لعودة البطولة والمنافسة مجدداً، وقال: بداية موسم قوي للدراجات المائية نتوقعه عبر البطولة ومشاركة ضخمة تحملها لنا تفاصيل كل الفئات في الجولة، وعملنا على وضع تقسيم متماسك لفئات البطولة، حتى تحظى بمنافسة أكبر وإثارة وندية عبر كل فئة.