«ثنائية» لابن سرور و«فاليانت برنس» بطل الراشدية

عصام السيد (دبي)



سيطرت خيول جودلفين على السباق الثاني، من كرنفال كأس دبي العالمي مسجلة ثلاثية «هاتريك»، ومتضمنة «ثنائية» للمدرب سعيد بن سرور، فيما توج الجواد «فاليانت برنس» بلقب سباق الراشدية للفئة الثانية، الذي أقيم بمضمار ميدان، وتألف الحفل من 7 أشواط للخيول المهجنة الأصيلة، فيما بلغت إجمالي جوائزه 750 ألف دولار، برعاية عزيزي للتطوير العقاري.

وجاء فوز «فاليانت برنس» لجودلفين، بإشراف شارلي ابلبي، وقيادة جيمس دويل ناجزاً، وقطع البطل مسافة 1800 متر في 1:46:92 دقيقة.

وبرع «سوفيت ويسبر» لجودلفين، بإشراف سعيد بن سرور، وقيادة دانيل تودهوب، حين انتزع لقب سباق آي بي تومبي، في الشوط الرابع لمسافة 1400 متر، مسجلاً 1:22:68 دقيقة.

وسجل «الكتريك ستورم» الثلاثية لجودلفين، والثنائية للمدرب سعيد بن سرور، والفارس دانيال توهوب، في الشوط السابع والختامي لمسافة 1600 متر على لقب عزيزي ريفيرا، مسجلاً 1:35:37 دقيقة.

وظفر «تايجر نيشن» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بإشراف سالم بن غدير، وقيادة مايكل بارزلونا، بلقب سباق الـ2000 جينيز التجريبي، لمسافة 1400 متر، مسجلاً 1:24:51 دقيقة.

وحصد «الداسم» للشيخ عبدالله الصباح، بإشراف جي بونجي، وقيادة مايكل بارزلونا «ثنائية»، جائزة الشوط الثاني لمسافة 1200 متر على لقب الوصل ستيكس، مسجلاً 1:09:12 دقيقة.

وحاز «رويال نيوز» لديفا ريسنج، بإشراف بوبات سيمار، وقيادة تاج أوشي، لقب سباق عزيزي مينا في الشوط الأول لمسافة 1600 متر، مسجلاً 1:38:07 دقيقة.

ونال «ساليوت ذا سولجر» لفيكتورياس، بإشراف فوزي ناس، وقيادة ادري دو فريز، لقب «ثندر سنو» في الشوط السادس لمسافة 2000 متر، مسجلاً 2:04:98 دقيقة.

وتستمر السباقات بمضمار ميدان، بانطلاق الأمسية رقم 10 في المضمار يوم الأحد بمجموع 7 أشواط، جميعها للخيول المهجنة الأصيلة ما عدا الأول، حيث تفتتح الخيول العربية الأصيلة الأمسية بسباق كوندشنس رملي لمسافة 1600 متر، تنطلق فيه 16 خيلاً، وتتجه الأنظار إلى «آر بي كينجز باي» و«آر بي سيكند تونان» و«ايه اف متكفل».

وفي الشوط الثاني للخيول المبتدئة لمسافة الميل «عشبي»، تتنافس مجموعة من الخيول يبرز منها «ميد إن دبي» و«ديزرت دستنيشن»، إلى جانب «المفتي» صاحب الوزن الأعلى.

وفي الشوط الثالث لمسافة 1200 متر – رملي «هانديكاب»، يتصدر «ليبيان كلاسيك» صاحب النتائج القوية، وينافسه «سكوتس باين» صاحب الخبرة الكبيرة، إلى جانب «زامت»، و«جميرا بيتش».

ويخوض «الناير» التحدي الصعب في الشوط الرابع لمسافة 2000 متر هانديكاب، ليواجه «بوسفورس»، و«يثرينج» الفائز في ميدان الموسم الماضي، وهناك «ريكوردمان»، و«موردين».

ويبحث «ويسترن سيمفوني» عن النصر في الشوط الخامس «هانديكاب» لمسافة 1400 متر – عشبي، وينافسه «المرعب»، و«أوبن مايند» و«بوسطن جورج».

وأبرز المرشحين في الشوط السادس في سباق للمبتدئة لمسافة 1900 متر الجواد «سياسي»، ويواجه «جوست أوف ذا مامبو».

وتختتم الأمسية بسباق سرعة عشبي لمسافة 1000 متر – هانديكاب، بمشاركة 8 خيول أبرزها «شيف أوف نيفي»، و«رنان».