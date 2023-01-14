«لوحة فنية» في افتتاح «دولية الشارقة للطيران الشراعي»



الشارقة (الاتحاد)



دشنت بطولة الشارقة الدولية للطيران الشراعي، افتتاحية النسخة الرابعة، في منطقة جبل الفاية بالشارقة، بمشاركة أكثر من 60 متسابقاً من 20 دولة، وشكلت منافسات اليوم الأول لوحة فنية رائعة، في ظل الأجواء الجوية المناسبة وشدة الرياح، مما زاد من قوة المنافسات.

وأعرب يوسف حسن الحمادي نائب رئيس اتحاد الرياضات الجوية، مدير اللجنة المنظمة العليا للبطولة عن سعادته الغامرة بالبداية الطيبة التي شهدها اليوم الافتتاحي، مشيراً إلى أن التجمع، والذي يضم نخبة من الطيارين يمثلون 20 دولة، معظمهم من قائمة أفضل 20 طياراً مصنفاً على مستوى العالم، يدل على أن البطولة اكتسبت شهرة ومكانة كبيرتين محلياً وإقليمياً وعالمياً، وأصبحت قبلة لكل عشاق اللعبة، كونها ضمن «روزنامة» الاتحاد الدولي.

ووجه الحمادي الشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي على دعمه ومتابعته للبطولة كل عام، مشيراً إلى أن إشهار نادي «مغامرات السماء»، جاء متزامناً مع افتتاح البطولة الدولية، وقال: بداية المنافسات جيدة، رغم شدة الرياح، ولا يستبعد أن تكون هناك أرقام قياسية جديدة بسبب تواجد أبطال العالم.

وأشاد محمد يوسف المازمي أمين عام اتحاد الرياضات الجوية، نائب مدير اللجنة المنظمة بانطلاقة البطولة، قال إنها أفضل من سابقتها لأسباب عديدة، منها مشاركة أبطال عالميين من دول مختلفة، ومشاركة العنصر النسائي للمرة الأولى، والتحضيرات والتجهيزات التي سبقت البطولة، والتي جعلت من المكان تحفة فنية، وسيكون قبلة لكل محبي وعشاق اللعبة في العالم.

وكشف محمد يوسف النقاب عن أن هناك نية لتنظيم بطولة العالم في هذا المكان المتميز الذي يتسم بسهولة الطيران وعوامل الأمن والأمان، حتى في حالة وجود أخطاء للطيارين، مشيراً إلى مشاركة عدد من المسابقين من الإمارات، وأيضاً عدد كبير من المشاركين من السعودية من بينهم نهال علي الهلال.

وأبدى صادق عبدالله الجبران، المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للطيران الشراعي، سعادته بمشاركة الطيارين السعوديين في البطولة، مؤكداً أن المنتخب أعد بشكل مكثف في سلوفينيا، وشارك في بطولة هناك، واحتل المركز الثالث، كما شارك في بطولة آسيا في كازاخستان، واحتل المركز الثالث، والاتحاد بصدد استضافة بطولة السوبر العالمية لمدة 3 سنوات.

وأضاف: مكان إقامة البطولة أكثر من رائع واختيار موفق، لأنه يحفز الطيارين على تقديم أفضل أداء، كما أن التنظيم متميز والإمكانيات والتسهيلات موجودة، ويشارك أفضل 20 طياراً، بجانب وجود 4 متسابقات من العنصر النسائي.