عُمان «الأنجح» في «نصف النهائي»



سلطان آل علي (دبي)

انتهى دور المجموعات من «خليجي 25» في البصرة، بتأهل العراق وعُمان من المجموعة الأولى، والبحرين وقطر من المجموعة الثانية، ليكتمل عقد «دور الأربعة»، وتتحدد المواجهات المنتظرة.

وتعد المرة الأولى في تاريخ المسابقة، بعد استحداث نظام المجموعتين عام 2004، التي يتأهل فيها العراق وعُمان والبحرين وقطر معاً في النسخة نفسها، حيث لم يسبق وأن تأهل «الرباعي» للدور المقبل معاً.

وإذا ما نظرنا إلى سجل المنتخبات في الوصول إلى «نصف النهائي»، نجد أن هناك تقارباً كبيراً على مدى النسخ الـ10 التي شهدت النظام الجديد، حيث تتساوى منتخبات الإمارات والسعودية وقطر وعُمان والبحرين، بالحضور 6 مرات في نصف النهائي، في حين يأتي العراق والكويت بعدها مباشرة ب5 مرات.

ويبقى المنتخب الوحيد الذي لم يتمكن من التأهل هو اليمن الذي لم يحصد أي انتصار في تاريخه حتى الآن.

ويعد منتخب عُمان الأكثر نجاحاً في نصف النهائي، حيث سبق وأن تجاوز هذا الدور في 4 من أصل 5 مرات سابقة بنسبة 80%، ويأتي بعده مباشرة المنتخب السعودي بتأهله 4 مرات من أصل 6.

ويعتبر منتخبا البحرين والكويت صاحبا السجل الأسوأ بتأهلهما مرة واحدة فقط من أصل 5 بطولات سابقة، أما «الأبيض» فقد تأهل إلى النهائي، في نصف عدد مرات وصوله إلى «مربع الذهب»، وذلك ب3 مرات، كما تأهل قطر مرتين من أصل 6، والعراق مرة من 4 مرات.