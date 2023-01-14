الأحد 15 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

عُمان «الأنجح» في «نصف النهائي»

عُمان «الأنجح» في «نصف النهائي»
14 يناير 2023 11:11

 
سلطان آل علي (دبي)

انتهى دور المجموعات من «خليجي 25» في البصرة، بتأهل العراق وعُمان من المجموعة الأولى، والبحرين وقطر من المجموعة الثانية، ليكتمل عقد «دور الأربعة»، وتتحدد المواجهات المنتظرة.
وتعد المرة الأولى في تاريخ المسابقة، بعد استحداث نظام المجموعتين عام 2004، التي يتأهل فيها العراق وعُمان والبحرين وقطر معاً في النسخة نفسها، حيث لم يسبق وأن تأهل «الرباعي» للدور المقبل معاً.
وإذا ما نظرنا إلى سجل المنتخبات في الوصول إلى «نصف النهائي»، نجد أن هناك تقارباً كبيراً على مدى النسخ الـ10 التي شهدت النظام الجديد، حيث تتساوى منتخبات الإمارات والسعودية وقطر وعُمان والبحرين، بالحضور 6 مرات في نصف النهائي، في حين يأتي العراق والكويت بعدها مباشرة ب5 مرات. 

أخبار ذات صلة
5 لافتات عراقية «مُضحكة» في «خليجي 25»!
خبراء الكرة العراقية: الجمهور هو «البطل»!
خليجي 25
تابع التغطية كاملة

ويبقى المنتخب الوحيد الذي لم يتمكن من التأهل هو اليمن الذي لم يحصد أي انتصار في تاريخه حتى الآن.
ويعد منتخب عُمان الأكثر نجاحاً في نصف النهائي، حيث سبق وأن تجاوز هذا الدور في 4 من أصل 5 مرات سابقة بنسبة 80%، ويأتي بعده مباشرة المنتخب السعودي بتأهله 4 مرات من أصل 6.
ويعتبر منتخبا البحرين والكويت صاحبا السجل الأسوأ بتأهلهما مرة واحدة فقط من أصل 5 بطولات سابقة، أما «الأبيض» فقد تأهل إلى النهائي، في نصف عدد مرات وصوله إلى «مربع الذهب»، وذلك ب3 مرات، كما تأهل قطر مرتين من أصل 6، والعراق مرة من 4 مرات.

كأس الخليج
البصرة
العراق
عمان
آخر الأخبار
انطلاق معرض ومنتدى «إيكوويست 2023» غداً
الاقتصادي
انطلاق معرض ومنتدى «إيكوويست 2023» غداً
اليوم 16:31
وفد إماراتي يبحث التعاون بالطاقة النظيفة في ألمانيا
الاقتصادي
159 مليار درهم قيمة 11 مشروعاً للطاقة النظيفة في الإمارات
اليوم 16:30
«مصدر»: عودة «المهرجان» في 20 يناير
الاقتصادي
«مصدر»: عودة «المهرجان» في 20 يناير
اليوم 16:28
«الأوراق المالية» تطلق مبادرة «طوّر خدمتك»
الاقتصادي
«الأوراق المالية» تطلق مبادرة «طوّر خدمتك»
اليوم 16:27
«الجولف» يطلق النسخة الأولى من تحدي «صقور المستقبل»
الرياضي
«الجولف» يطلق النسخة الأولى من تحدي «صقور المستقبل»
اليوم 16:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©