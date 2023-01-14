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الرياضي

رونالدو في تدريبات ريال مدريد

رونالدو في تدريبات ريال مدريد
14 يناير 2023 09:39

 
الرياض (د ب أ)


حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على زيارة زملائه القدامى في ريال مدريد الإسباني، مع مدربه السابق الإيطالي كارلو أنشيلوتي في العاصمة السعودية الرياض، وذلك قبل مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة، وتلقى النجم البالغ «37 عاماً» استقبالاً حاراً من زملائه في فريقه السابق أثناء التدريبات استعداداً لمواجهة برشلونة. 

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وشاهد رونالدو تدريبات الفريق. وتقابل مع نجوم ريال مدريد، حسبما قال النادي الإسباني، وربما يكون النجم البرتغالي قادراً على حضور المباراة. 

وشهدت زيارة رونالدو حديثاً بينه وبين النجم السابق لريال مدريد البرازيلي روبرتو كارلوس، حيث ظهر الأخير كذلك في التدريبات.

السعودية
الرياض
كأس السوبر الإسباني
النصر السعودي
كريستيانو رونالدو
ريال مدريد
برشلونة
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