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آدمز أفضل لاعب في أميركا

آدمز أفضل لاعب في أميركا
14 يناير 2023 09:37

 
نيويورك (رويترز) 

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قال الاتحاد الأميركي لكرة القدم، إن تايلر آدمز لاعب وسط ليدز يونايتد، حصل على جائزة أفضل لاعب في الولايات المتحدة لعام 2022، بعد أن قاد المنتخب الأميركي لمراحل خروج المغلوب في كأس العالم بقطر.
وحصل اللاعب البالغ 23 عاماً على جائزة أفضل لاعب في المباراة في أول مواجهتين للمنتخب الأميركي في كأس العالم، وقاد الفريق لدور الستة عشر، بعد أن فشلت أميركا في التأهل لنسخة 2018.
وقال آدمز وهو أصغر قائد للمنتخب الأميركي في نهائيات كأس العالم منذ عام 1950 «الحصول على هذا النوع من التقدير، هو أمر يحمل خصوصية بكل تأكيد، لكن بالنسبة لي، فإن نجاح الفريق هو أهم شيء، امتلاك تجربة التأهل لكأس العالم، والأداء الجيد كمجموعة ودفع الرياضة قدماً في الولايات المتحدة كان أمراً مهماً للغاية بالنسبة لي هذا العام، لم أكن لأفعل ذلك بدون زملائي في المنتخب».
وكان آدمز المرشح المفضل للجماهير، فمن بين خمسة وصلوا إلى القائمة النهائية للمرشحين، حصل على 71.6 في المئة من أصوات المشجعين، مقارنة بنسبة 14.7 في المئة لكريستيان بوليسيك و8.2 في المئة لحارس المرمى مات تيرنر.

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ليدز يونايتد
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