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الجزائر يكسب ليبيا في «المحليين»

الجزائر يكسب ليبيا في «المحليين»
14 يناير 2023 09:28

الجزائر (أ ف ب)

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استهل المنتخب الجزائري المضيف منافسات كأس أمم أفريقيا للمحليين، بفوزه في المباراة الافتتاحية على ليبيا 1-صفر الجمعة بفضل ركلة جزاء في الشوط الثاني سددها أيمن محيوس.
وسجل المهاجم الوحيد في التشكيلة الأساسية هدف الفوز في الدقيقة 57، بعد تمريرة عرضية ضعيفة أدت إلى تعرضه لعرقلة من قبل الحارس معاذ اللافي.
واحتشد 40 ألف متفرج في ملعب نيلسون مانديلا في العاصمة الجزائر، تقدمهم رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، ورئيس الاتحاد الدولي «الفيفا» السويسري جاني إنفانتينو، ونظيره الأفريقي باتريس موتسيبي.
وتصدر المنتخب الجزائري برصيد 3 نقاط المجموعة الأولى التي تضم إلى جانب ليبيا متذيلة الترتيب من دون نقاط، كلاً من إثيوبيا وموزمبيق.
وتسعى الجزائر للفوز بهذه البطولة المخصصة للاعبين المحليين للمرة الأولي بعد احتلت المركز الرابع في مشاركة سابقة قبل 12 عاماً.
ويشارك 17 منتخباً في البطولة التي تقام في الفترة الممتدة بين 13 يناير الحالي والرابع من فبراير المقبل، ونظمت البطولة للمرة الأولى في 2009، وفازت بها جمهورية الكونغو الديمقراطية في كوت ديفوار.

كأس أفريقيا
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