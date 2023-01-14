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الرياضي

ريد بول «نيويورك» في «التفاحة الكبيرة»

ريد بول «نيويورك» في «التفاحة الكبيرة»
14 يناير 2023 08:58

باريس (أ ف ب)

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أعلن فريق ريد بول، المتوج بلقبي السائقين والصانعين في بطولة العالم «الفورمولا-1»، أنه سيكشف النقاب عن سيارته الجديدة للعام الحالي في مدينة نيويورك الأميركية الشهر المقبل.
وتأمل الحظيرة النمساوية بقيادة سائقها الهولندي ماكس فيرستابن، حامل اللقب في العامين الماضيين، في أن تتابع على الزخم ذاته في سعيها للحفاظ على لقبيها.
ولجأ ريد بول إلى وسائل التواصل الاجتماعي للإشارة إلى الكشف عن السيارة التي ستكون بتصرف فيرستابن وزميله المكسيكي سيرخيو بيريس، في محاولة منه للتفوق مرة جديدة على منافسيه الرئيسيين فيراري ومرسيدس، علماً أن فريقي «الحصان الجامح» و«الأسهم الفضية» كافحا للتعامل مع التعديلات الجذرية التي طرأت على القوانين التقنية العام الماضي.
كتب ريد بول عبر تويتر «طقم جديد، سيارة جديدة، نيويورك»، مؤكداً إقامة حفل إطلاق السيارة الجديدة في المدينة التي تشتهر بالتفاحة الكبيرة «بيج آبل» في 3 فبراير المقبل.
وتستضيف حلبة الصخير البحرينية التجارب الشتوية التي تسبق انطلاق منافسات البطولة العالمية، وتستمر لمدة 3 أيام اعتباراً من 23 فبراير المقبل.
على أن تقام الجولة الأولى، من أصل 24 سباقاً قياسياً، على الحلبة ذاتها في 5 مارس المقبل.
وبدوره اختار فريق ألفاتاوري، المملوك من ريد بول أيضاً، مدينة نيويورك للكشف عن سيارته الجديدة مع سائقيه الياباني يوكي تسونودا والوافد الجديد الهولندي دي فريس بديلاً عن الفرنسي بيار جاسلي المنتقل إلى ألبين، ويقيم ألفاتاوري حفل إطلاق الموسم الجديد في 11 فبراير المقبل.
في المقابل، سيقدّم فريق فيراري ومديره الجديد الفرنسي فريدريك فاسور «54 عاماً»، خلفاً للإيطالي ماتيا بينوتو سيارته الحمراء الجديدة في 14 الشهر المقبل، بعد 24 ساعة من حفل أستون مارتن، وأعلن مرسيدس أن إطلاقه سيكون في 15 فبراير على حلبة سيلفرستون الإنجليزية.

الفورمولا-1
ريد بول
نيويورك
فيراري
مرسيدس
ماكس فرستابن
البحرين
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