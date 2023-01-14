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فيخهورست إلى «الشياطين الحمر»

فيخهورست إلى «الشياطين الحمر»
14 يناير 2023 08:51


مانشستر (أ ف ب)

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أكمل مانشستر يونايتد صفقة ضم المهاجم الهولندي الدولي فاوت فيخهورست، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، لتعزيز الخيارات الهجومية لمدربه إريك تن هاج.
ولعب المهاجم البالغ 30 عاماً معاراً أيضاً مع بشيكتاش من بيرنلي، غير أن النادي التركي أعلن أنه حصل على مبلغ 2.8 مليون يورو لإتمام الصفقة.
قال فيخهورست في بيان نشره النادي: أشعر بالفخر للانضمام إلى مانشستر يونايتد.
وأضاف: لقد رأيت تقدم «اليونايتد» تحت قيادة إريك تن هاج هذا الموسم، ولا أطيق الانتظار لبدء لعب دوري في دفع الفريق نحو أهدافه.
وتفتقر صفوف فريق «الشياطين الحمر» إلى مهاجمين، منذ إنهاء عقد نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في «أولد ترافورد» في نوفمبر الماضي، قبل أن ينضم أفضل لاعب في العالم خمس مرات إلى نادي النصر السعودي.
وانضم فيخهورست إلى بيرنلي قادماً من فولفسبورج الألماني مقابل 12 مليون جنيه استرليني في يناير 2022، لكنه سجل هدفين فقط في «البريميرليج»، في حين هبط فريقه إلى «التشامبينشيب» في الموسم الماضي.
استعاد فيخهورست بريقه في الملاعب التركية، فسجل 9 أهداف في 18 مباراة مع بشيكتاش، وهدفين لهولندا في ربع نهائي مونديال قطر أمام الأرجنتين الشهر الماضي، فارضاً تعادلاً قاتلاً على «ألبيسيليستي» 2-2، قبل أن يفوز الأخير بركلات الترجيح في طريقه لإحراز اللقب العالمي.

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