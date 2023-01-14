نابولي يعذب «السيدة العجوز»!

نابولي (أ ف ب)



لقّن نابولي ضيفه يوفنتوس درساً كروياً، وسحقه 5-1، وابتعد في الصدارة، بفارق 10 نقاط عن أقرب مطارديه، وذلك في افتتاح منافسات «المرحلة 18»، من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل «خماسية» نابولي النيجيري فيكتور أوسيمهن هدفين «14 و65»، والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا «39»، والكوسوفي أمير رحماني «55» والمقدوني الشمالي أليف الماس «72»، وسجل للفريق الخاسر الأرجنتيني أنخل دي ماريا «42».

وقال أوسيمهن عقب نهاية المباراة في تصريح لشبكة «دازن» للبث التدفقي: الطريق نحو اللقب ما زال طويلاً، استحقينا هذا الفوز، وأنا سعيد للفريق بمساهمتي بهدفين وتمريرة حاسمة.

وأضاف: نريد المتابعة على المنوال ذاته، التحدث عن «السكوديتو»؟ الطريق ما زال طويلاً، وعلينا متابعة حصد النقاط.

وعزز نابولي صدارته برصيد 47 نقطة، فيما تجمد رصيد يوفنتوس عند 37 نقطة.

وفاز النادي الجنوبي في 15 من مبارياته الـ 18 الأخيرة، مقابل تعادلين وهزيمة، كما حقق فوزه الثاني توالياً بعد إسقاطه سمبدوريا 2-صفر، في المرحلة الماضية، ليحسم لقب بطل الشتاء قبل مرحلتين على انتصاف المنافسات، علماً أن خسارته الوحيدة هذا الموسم في الدوري جاءت في عقر دار الإنتر صفر-1 في «المرحلة 16».

ويتربع نابولي على الصدارة منذ المرحلة التاسعة، وخرج من الثلاثة الأوائل مرة وحدة فقط هذا الموسم، عندما تعادل مع ليتشي في المرحلة الرابعة، وكانت المرة الوحيدة التي يهدر فيها النقاط على ملعبه.

وخاض نابولي أمام يوفنتوس مباراته الأولى على أرضه في 2023، علماً أنه رفع سلسلة انتصاراته المتتالية على ملعب «دييجو أرماندو مارادونا» إلى 10 في جميع المسابقات.

ويحلم نابولي بلقب ثالث في تاريخه، بعد اثنين بقيادة الأسطورة الأرجنتيني مارادونا الذي سُمي الملعب تيمناً به، بعد وفاته في 2020، بعدما قاده إلى لقبيه الوحيدين في 1987 و1990.

من جهته، وبعد بداية سيئة للموسم شهدت ثلاثة انتصارات فقط في تسع مباريات، وسط ضغوط على المدرب ماسيميليانو أليجري، انتفض يوفنتوس بطريقة خارقة، وحقق ثمانية انتصارات توالياً في الدوري، من دون أن تتلقى شباكه أي هدف «15-0»، قبل أن يسقط أمام نابولي وتهتز شباكه خمس مرات.

ودفع مدرب نابولي لوتشانو سباليتي بالثلاثي أوسيمهن وماتيو بوليتانو وكفاراتسخيليا في الخط الأمامي.

أثنى سباليتي على فوز فريقه قائلاً «بعثنا برسالة إلى أنفسنا»، مضيفاً «هي أمسية جميلة، لقد لعب الفريق مباراة رائعة بوتيرة عالية للغاية، عرف هذا الفريق كيف يعيد الحب حول هذا القميص، إنهم يستحقون لعب هذا النوع من المباريات، وقد حققوا ذلك بالطريقة الصحيحة».

في المقابل، ومع غياب هداف يوفنتوس الصربي دوشان فلاهوفيتش للإصابة، ملأ مويز كين والتشيكي أركاديوش ميليك الفراغ، حيث عاد الأخير لمواجهة فريقه السابق للمرة الأولى بعد أن لعب له بين 2016 و2022، كما افتقد يوفنتوس لجهود الفرنسي بول بوجبا وليوناردو بونوتشي، والكولومبي خوان كوادرادو للإصابة.