منتخب العراق.. مكتمل الصفوف

البصرة (الاتحاد)

يتدرب منتخب العراق مكتملاً بمدينة البصرة الرياضية، اليوم، استعداداً لمباراة نصف نهائي «خليجي 25» يوم الاثنين المقبل، بعدما فضل المدرب الإسباني خيسوس كاساس إراحة معظم اللاعبين الذين شاركوا في مباراة اليمن من مران أمس، ويبدي الجهاز الفني ارتياحاً لعدم وجود إصابات بين اللاعبين.

ومن جانبه، أبدى كاساس سعادته بالفوز على اليمن، والتأهل إلى «مربع الذهب»، متصدراً المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، وبفارق الأهداف عن عُمان صاحب المركز الثاني.

وقال كاساس: رغم «الخماسية» وإسعاد الجماهير، إلا أن المباراة لم تكن سهلة، خصوصاً في الشوط الأول.

وأضاف: لعبنا بـ«عصبية»، ولكن في الشوط الثاني نجح المنتخب في اللعب بأريحية وهدوء، خصوصاً بعد الهدف الثالث الذي سهل مهمة «أسود الرافدين»، متمنياً أن يواصل العراق مسيرة الانتصارات في البطولة التي دخلت المرحلة الصعبة.