توتنهام يتحفز لتبديد الحلم الكبير

لندن (رويترز)

تلقى توتنهام هوتسبير دفعة قبل خوضه مباراة قمة شمال لندن أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد غد الأحد، بعد أن قال أنطونيو كونتي مدرب الفريق إنه من المتوقع مشاركة ديان كولوسيفسكي في اللقاء.

ولم يلعب المهاجم كولوسيفسكي مع توتنهام منذ التعادل 2-2 مع برنتفورد في 26 ديسمبر، بسبب مشكلة عضلية، فيما سيستمر غياب رودريجو بنتانكور «المصاب في العضلة الضامة» وريتشارليسون «المصاب في عضلات الفخذ الخلفية» منذ مباريات كأس العالم.

وقال كونتي للصحفيين اليوم الجمعة: «الأخبار المؤكدة تتمثل في أن الوضع سيتحسن خاصة بالنسبة لديكي (كولوسيفسكي) الذي شارك في الحصص التدريبية خلال الأيام الماضية وسيكون جاهزاً للعب. بخصوص ريتشي ورودريجو، فالوضع يتحسن. أعتقد في هذه اللحظة أن ديكي أكثر استعداداً للعب لكننا لا نريد المخاطرة... بالنسبة لنا، من المهم التحلي بالصبر في هذه الفترة وعدم المخاطرة بتسريع عملية التعافي وخسارة (اللاعبين) لفترة طويلة. لدينا تدريب غداً وسنراقب وضع رودريجو وريتشي».

ويحتل توتنهام المركز الخامس في الترتيب برصيد 33 نقطة من 18 مباراة بفارق نقطتين خلف مانشستر يونايتد الذي لديه مباراة مؤجلة. أما أرسنال فيتصدر الدوري برصيد 44 نقطة بعد أن خسر مرة واحدة خلال 17 مباراة.

وقال كونتي «أعتقد أن أرسنال يظهر أنه يسير في الاتجاه الصحيح فهو متصدر الدوري. إنهم يستحقون البقاء في هذا المركز ليس بسبب الحظ، لكن لأنهم يظهرون في كل مباراة أنهم فريق قوي حقاً. أريد أن ننظر لأنفسنا... أعتقد أننا نعمل بجدية في كل البطولات ونحاول أن نكون أكثر صلابة».

وبعد الفوز 3-1 على ضيفه في ملعب الإمارات في أكتوبر، يتطلع أرسنال للفوز ذهاباً وإيابا على توتنهام في الدوري لأول مرة منذ موسم 2013-2014.

ولم يخسر توتنهام في آخر ثماني مباريات لعبها على ملعبه في الدوري ضد أرسنال.