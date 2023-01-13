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مشاكل ليفربول أكبر من فترة الانتقالات

مشاكل ليفربول أكبر من فترة الانتقالات
13 يناير 2023 22:30

لندن (أ ف ب) 

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أقرّ المدرب الألماني يورجن كلوب أن مشاكل فريقه ليفربول الإنجليزي، حيث يواجه موجة من الإصابات وتراجعاً في الأداء، لا يمكن حلها من خلال نافذة الانتقالات الشتوية في يناير الحالي.
وبعدما حقق فوزين توالياً مع استئناف الدوري إثر التوقف بسبب مونديال قطر، سقط رجال كلوب أمام برنتفورد 1-3، ثم تعادلوا على أرضهم مع ولفرهامبتون 2-2 في الكأس.
يقبع ليفربول، صاحب المركز الثاني في البريميرليج الموسم الماضي، في المركز السابع هذا الموسم متأخراً بفارق سبع نقاط عن مانشستر يونايتد الذي يحتل المركز الرابع الأخير المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وعزز الريدز صفوفه باكتشاف مونديال قطر الهولندي كودي خاكبو (23 عاماً) قادماً من أيندهوفن مقابل 37 مليون جنيه إسترليني (41 مليون يورو)، إلاّ أن كلوب أكد أن هذه الصفقة قد تكون على الأرجح الوحيدة للنادي، بسبب نقص الأموال المتاحة لتدعيم الصفوف.
سخر كلوب خلال مؤتمر صحفي عقده عشية مباراة فريقه أمام برايتون ضمن منافسات المرحلة العشرين: «هل لا يزال يتعيّن عليّ سرد قصة المال؟ ما السبب المحتمل، هل لأننا أغنياء مثل كروسوس لكننا لا نشتري لاعبين حتى عندما يكونون متاحين؟».
وتابع المدرب الألماني «هل هذا ما تعتقده عني بعد كل هذه السنوات؟ لماذا تسأل السؤال بينما الإجابة واضحة. أنت تعرف الإجابة بالفعل».
وقبل مباراته المنتظرة خارج الديار، يجد كلوب نفسه أمام معضلة إيجاد أفضل تشكيلة في ظل غياب مهاجميه البرازيلي روبرتو فيرمينو والكولومبي لويس دياز، فيما يكافح الوافد الجديد المهاجم الأوروجوياني داروين نونييز للوصول إلى أفضل مستوى له. كما يعاني ليفربول من إصابات بين لاعبي خط الوسط.
وشرح كلوب ما يمر به فريقه قائلاً «نعاني أيضاً من مشكلة إصابة أربعة من مهاجمينا. قمنا بشراء مهاجم، فيما يتحضر الآخرون للعودة، كما سيعود داروين قريباً... سنجد أنفسنا مع 7 مهاجمين».
ويتحضر ليفربول لمواجهة من العيار الثقيل عندما يستقبل على ملعبه «أنفيلد رود» ريال مدريد الإسباني في دور ثمن النهائي من دوري الأبطال في 21 فبراير المقبل، قبل أن يحلّ ضيفاً على حامل اللقب في ملعب «سانتياغو برنابيو» في 15 مارس المقبل.
ويسعى ليفربول للثأر من خسارته أمام نادي العاصمة الإسبانية في نهائي النسخة الأخيرة من المسابقة القارية الأم في مايو الماضي على ملعب «استاد دو فرانس».
وأردف كلوب الذي لن يتعاقد مع مهاجمين إضافيين في سوق الانتقالات الشتوية الحالية «لم نتمكن حتى من إدراجهم جميعاً في قائمة دوري الأبطال. الأمر ليس بهذه السهولة. لا يمكنك حل المشاكل، خاصة مع الإصابات».

 

ليفربول
يورجن كلوب
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