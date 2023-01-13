يحدث للمرة الأولى.. «الأبيض» نقطة فقط!



سلطان آل علي (دبي)



انتهى مشوار منتخبنا الوطني في «خليجي 25» بالعراق، بعد التعادل مع قطر 1-1، ليخرج «الأبيض» من دور المجموعات والبطولة بـ «نقطة» وحيدة فقط، للمرة الأولى في تاريخه الممتد على مدى «24 نسخة» في المسابقة.

وتلقى «الأبيض» الخسارة من البحرين 2-1، والكويت 1-0، قبل أن يتعادل مع قطر، في ختام الجولة الثالثة، وبذلك يسجل المنتخب أسوأ مشاركة خليجية في تاريخه، حيث كان أقل مجموع نقاط له هو نقطتان في «خليجي 17» بقطر عام 2004، كما أنه لم يتذيل الترتيب في تاريخه منذ استحداث نظام المجموعتين بالبطولة عام 2004، بل كان أقل مركز له هو الثالث عام 2004 و2009.

وبهذا الخروج يكسر منتخبنا سلسلته التي امتدت إلى 5 نسخ متتالية، يصل فيها إلى نصف النهائي من «خليجي 20» إلى «خليجي 24».

وفي تاريخ بطولة الخليج بنظامها المختلف، هناك 3 منتخبات سابقة خرجت بـ «صفر» نقاط، أولها اليمن الذي خرج في 5 نسخ خالي الوفاض، وهي 2023 و2017 و2013 و2010 و2009، وعُمان الذي لم يحقق أي نقطة في 4 نسخ 1992 و1982 و1979 و1974، كما لم يستطع منتخب قطر حصد النقاط في «خليجي 2» عام 1972.