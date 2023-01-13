السبت 14 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

يحدث للمرة الأولى.. «الأبيض» نقطة فقط!

يحدث للمرة الأولى.. «الأبيض» نقطة فقط!
13 يناير 2023 22:15

 
سلطان آل علي (دبي)

أخبار ذات صلة
الرئيس الكوري الجنوبي يبدأ زيارة للإمارات اليوم
الإمارات وكوريا الجنوبية.. نموذج مثالي للتعاون
خليجي 25
تابع التغطية كاملة


انتهى مشوار منتخبنا الوطني في «خليجي 25» بالعراق، بعد التعادل مع قطر 1-1، ليخرج «الأبيض» من دور المجموعات والبطولة بـ «نقطة» وحيدة فقط، للمرة الأولى في تاريخه الممتد على مدى «24 نسخة» في المسابقة.
وتلقى «الأبيض» الخسارة من البحرين 2-1، والكويت 1-0، قبل أن يتعادل مع قطر، في ختام الجولة الثالثة، وبذلك يسجل المنتخب أسوأ مشاركة خليجية في تاريخه، حيث كان أقل مجموع نقاط له هو نقطتان في «خليجي 17» بقطر عام 2004، كما أنه لم يتذيل الترتيب في تاريخه منذ استحداث نظام المجموعتين بالبطولة عام 2004، بل كان أقل مركز له هو الثالث عام 2004 و2009.
وبهذا الخروج يكسر منتخبنا سلسلته التي امتدت إلى 5 نسخ متتالية، يصل فيها إلى نصف النهائي من «خليجي 20» إلى «خليجي 24».
وفي تاريخ بطولة الخليج بنظامها المختلف، هناك 3 منتخبات سابقة خرجت بـ «صفر» نقاط، أولها اليمن الذي خرج في 5 نسخ خالي الوفاض، وهي 2023 و2017 و2013 و2010 و2009، وعُمان الذي لم يحقق أي نقطة في 4 نسخ 1992 و1982 و1979 و1974، كما لم يستطع منتخب قطر حصد النقاط في «خليجي 2» عام 1972.

كأس الخليج
البصرة
العراق
الإمارات
قطر
آخر الأخبار
الرئيس الكوري الجنوبي يبدأ زيارة للإمارات اليوم
الإمارات
الرئيس الكوري الجنوبي يبدأ زيارة للإمارات اليوم
اليوم 01:36
الإمارات وكوريا الجنوبية.. نموذج مثالي للتعاون
الإمارات
الإمارات وكوريا الجنوبية.. نموذج مثالي للتعاون
اليوم 01:36
الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك- يول
الإمارات
يون سيوك يول.. حامل لواء تأسيس كوريا الجنوبية الجديدة
اليوم 01:36
حمدان بن محمد خلال اطلاعه على مستجدات سوق المزارعين (وام)
الإمارات
حمدان بن محمد: الإنتاج الزراعي المحلي ركيزة أساسية للتنمية المستدامة
اليوم 01:36
الإمارات وكوريا الجنوبية.. 42 عاماً من التعاون في مجالات التطوير والتنمية
الإمارات
الإمارات وكوريا الجنوبية.. 42 عاماً من التعاون في مجالات التطوير والتنمية
اليوم 01:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©