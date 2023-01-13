بيراميدز يهدد بإيقاف الاستثمار الرياضي

القاهرة (د ب أ)

أبدى سالم الشامسي، مالك فريق بيراميدز المصري، استياءه الشديد مما يتعرض له النادي خلال الفترة الأخيرة، سواء من جانب اتحاد الكرة أو من رابطة الأندية المصرية المحترفة، والقرارات التي تصدر في حق النادي، وتؤثر عليه في مشواره نحو المنافسة.

وقال مالك النادي، في بيان رسمي نشر على الحسابات الرسمية لبيراميدز اليوم الجمعة، إن ما يتعرض له النادي يدعو إلى الاستياء، خاصة أن هناك الكثير من الأمور والقرارات غير المفهومة في النادي. وأضاف: «إقامة عدد كبير من مباريات النادي في الثالثة إلا ربعاً عصراً، حيث تم تحديد 6 مباريات حتى الآن في هذا التوقيت الغريب تماماً رغم أن الموسم لم يمض عليه سوى 13 مباراة، في حين أن معظم فرق الدوري تلعب مبارياتها عند السابعة مساءً، دون مراعاة أن فريق بيراميدز، أحد أهم الفرق المنافسة على بطولة الدوري، وهذا أمر ليس وليد الصدفة أن نلعب أكثر من نصف مبارياتنا في هذا التوقيت الذي يضر بنادينا رياضياً وتسويقياً».

وأوضح: «لعل من أوضح الأمثلة على التعنت الواضح من رابطة الأندية، ورئيس لجنة المسابقات ومجاملته ضد بيراميدز، هو تغيير موعد مباراة فيوتشر وبيراميدز، لتقام في السابعة مساءً بدلاً من الخامسة كما هو مقرر سابقاً، بالإضافة إلى تغيير مباراتين لبيراميدز، لتلعب في الظهيرة بدلاً من المساء، بسبب خدمة النقل التلفزيوني وفقاً لتصريحات رئيس لجنة المسابقات، لنتفاجأ ويفاجأ الجميع باعتراض القائمين على الاستوديو التحليلي في القناة الناقلة لإقامة مباراة بيراميدز مع فيوتشر في هذا التوقيت عكس ما صرح به رئيس لجنة المسابقات».

وتابع أن اتحاد الكرة اتخذ قراراً بتعيين الحكم محمد معروف، لإدارة مباراة بيراميدز وفيوتشر للمرة الثالثة على التوالي، رغم اعتراض النادي بشكل رسمي عليه، بسبب تحامله على الفريق، وارتكابه الكثير من الأخطاء التي أثرت على نتيجة المباراة، ولم تتم مراعاة طلب نادي بيراميدز بعدم إسناد أي مباراة يكون طرفها بيراميدز للحكم محمد معروف.

وقال إنه من غير المنطقي أن يكون فريقه صاحب المركز الثاني في بطولة الدوري للموسم الماضي، ويتم إجباره على المشاركة في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية) رغماً عنه، مشيراً إلى أن ذلك تم لأسباب لا يعلمها على حد وصفه. وأضاف أن استثمار النادي نابع عن حب وقناعة بنسبة 100%، لكنه بات يشعر أحياناً أن التعادل مع نادي بيراميدز يختلف عن الأندية الأخرى دون سبب واضح.