«الأبيض» يودع «خليجي 25» بـ «نقطة»



معتصم عبدالله (دبي)



ودع منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، بطولة «خليجي 25» من الدور الأول، بتعادله أمام قطر 1-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم «الجمعة»، على ملعب الميناء في البصرة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة، من منافسات المجموعة الأولى، وشهدت المباراة الثانية، ضمن ذات المجموعة تعادل البحرين والكويت 1-1، على ملعب البصرة الدولي.

وسجل فابيو ليما هدف «الأبيض» في الدقيقة 77، وأدرك تميم منصور التعادل لقطر في الدقيقة 88، لينهي «الأبيض» مشواره بالبطولة في المركز الأخير برصيد «نقطة»، فيما تأهل منتخب البحرين «المتصدر» وله 7 نقاط، بجانب قطر «الوصيف» بـ 4 نقاط بأفضلية المواجهات المباشرة أمام الكويت الثالث بالرصيد ذاته.

ويلتقي في مباراتي نصف النهائي المقرر الاثنين المقبل، العراق «المستضيف» مع قطر، فيما يلعب البحرين في مواجهة عُمان، وتقام المباراتان على ملعب البصرة الدولي.

ومثل «الوداع المبكر» من الدور الأول، الرابع لـ «الأبيض»، منذ اعتماد نظام المجموعات في 2004، والأقل في حصاد النقاط بنقطة وحيدة، بعد نسخ «خليجي 17» بقطر 2004، «المركز الثالث برصيد نقطتين»، و«خليجي 19» في عُمان 2009، «الثالث برصيد 4 نقاط»، و«خليجي 24» في قطر 2019، «الثالث برصيد 3 نقاط».

وشهدت تشكيلة «الأبيض» المشاركة الأولى لفابيو ليما العائد من الإصابة، بجانب الدفع باللاعب يحيى الغساني أساسياً، فيما احتفظ بقية العناصر بمراكزهم، بقيادة الحارس خالد عيسى، ورباعي الدفاع أحمد جميل، وليد عباس، خليفة الحمادي، خالد الظنحاني، وفي الوسط ماجد راشد، عبدالله رمضان، حارب عبدالله، فابيو ليما، وفي المقدمة كايو كانيدو ويحيى الغساني.

وغابت الأهداف في الشوط الأول للمباراة، وهو الشوط الثالث على التوالي الذي تغيب فيه الأهداف في مباريات «الأبيض» في «خليجي 25»، بعد مباراتي البحرين 1-2، والكويت 0-1 في الجولتين الأولى والثانية.

وشهد الشوط الثاني، حصول منتخبنا على ضربة جزاء، إثر مخالفة لمصلحة المدافع المتقدم وليد عباس في منطقة جزاء المنافس، تصدى لتنفيذها كايو كانيدو إلا أنه أهدرها بتسديدة بيمناه ارتطمت بالقائم الأيسر لمرمى الحارس مشعل برشم في الدقيقة 67.

وعاد كايو ليهدر فرصة ثانية، من كرة توغل بها في منطقة دفاع المنافس، وينجح في مراوغة الحارس، قبل أن يسدد كرة في اتجاه المرمى الخالي، أبعدها المدافع في الدقيقة 73.

وعوض اللاعب نفسه الفرصتين المهدرتين، بعدما مرر كرة أرضية من الجهة اليسرى، عالجها فابيو ليما بنجاح داخل المرمى، ليسجل هدف التقدم لـ «الأبيض» في الدقيقة 77.

ودفع الأرجنتيني رودولفو مدرب «الأبيض» بـ «الثنائي» عبدالسلام محمد ومحمد عبدالباسط بدلاً من خليفة الحمادي وخالد الظنحاني في الدقيقة 78، فيما حل المهاجم تيجالي بدلاً من يحيى الغساني في الدقيقة 82.

ورد منتخب قطر بهدف التعادل، قبل دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي، بواسطة تميم منصور، مترجماً تمريرة همام الأمين في الدقيقة 88.

واحتسب الحكم العراقي علي صباح 10 دقائق وقتاً بدلاً من الضائع، لم يشهد تغييراً على مستوى النتيجة التي انتهت بالتعادل 1-1.