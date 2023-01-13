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البحرين «يتأهل» والكويت «يغادر»

البحرين «يتأهل» والكويت «يغادر»
13 يناير 2023 21:41

 
رضا سليم (دبي)

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خليجي 25
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تأهل منتخب البحرين إلى نصف نهائي «خليجي 25»، متصدراً المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بعد تعادله مع الكويت 1-1، في المباراة التي جرت باستاد البصرة الدولي، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية، ليرفع «الأحمر» رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة، بينما ودع «الأزرق» البطولة بفارق الأهداف عن قطر الذي تأهل من المركز الثاني، ويلتقي «الأحمر» مع عُمان، فيما يلعب قطر مع العراق في «المربع الذهبي».
جاءت المواجهة هادئة على عكس المتوقع، واحتاجت إلى وقت طويل لـ «جس النبض»، إلا أنها بدأت فعلياً في الدقيقة 26، عندما نجح مهدي حميدان في تسجيل الهدف الأول للبحرين في مرمى سليمان عبدالغفور، وتحولت المباراة إلى سباق من الفرص، خاصة من جانب لاعبي «الأحمر» الذين أظهروا القوة الهجومية عن طريق «الثلاثي» حمزة إدريس ومحمد مرهون ومهدي حميدان، وأتيحت أكثر من فرصة، في ظل تقدم الأزرق بكل خطوطه للتعويض، وهو ما فتح المساحات في الخط الخلفي، في الوقت الذي دافع فيه سيد محمد جعفر عن عرينه من هجمات «الأزرق».
وقبل صافرة نهاية الشوط الأول، يدفع «الأحمر» ثمن الفرص الضائعة، بعدما نجح شبيب الخالدي في تسجيل هدف التعادل لـ «الأزرق» في الدقيقة 45، وبعدها ينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.
ومع الشوط الثاني، لم تكن هناك فرص حقيقية على المرميين، وتجسد «المشهد الوحيد» في طرد حمد الجلاف لاعب «الأزرق»، وهي أول بطاقة حمراء في البطولة، بعد تعمد الخشونة مع علي مدن لاعب «الأحمر»، ليكمل الكويت آخر 20 دقيقة بعشرة لاعبين، إلا أن «الأزرق» نجح في الحفاظ على نتيجة التعادل، وهو ما انتهت عليه المباراة.

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