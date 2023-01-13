«يونايتد» و«سيتي».. «ديربي مانشستر» بين الثأر والطموح

لندن(د ب أ)

تشهد منافسات المرحلة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مواجهة الديربي المرتقبة بين الغريمين مانشستر يونايتد وضيفه مانشستر سيتي غداً السبت، على ملعب "أولد ترافورد" التي يسعى من خلالها يونايتد لمواصلة سلسلة انتصاراته والثأر لهزيمته الثقيلة أمام جاره في مواجهة الديربي السابقة.

وتعد مباراة الغد هي مواجهة ديربي مانشستر رقم 189، ويسعى من خلالها مانشستر يونايتد إلى رد اعتباره بعد هزيمته الثقيلة أمام السيتي 3 / 6، في مواجهتهما بالمرحلة التاسعة من الدوري في الثاني من أكتوبر الماضي. ويخوض مانشستر يونايتد مباراة الغد بثقة ومعنويات عالية، حيث نجح الفريق تحت قيادة مديره الفني إيريك تن هاج في استعادة توازنه بالشكل الأمثل، بعد الهزيمة أمام مانشستر سيتي وحقق سلسلة من النتائج الإيجابية.

فبعد ديربي مانشستر في أكتوبر الماضي، لم يتلق مانشستر يونايتد سوى هزيمة واحدة خلال 18 مباراة رسمية في كل المسابقات، كما حقق الفريق الفوز في جميع المباريات الست التي خاضها منذ استئناف المنافسات عقب نهاية كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر.

واستعد مانشستر يونايتد لمباراة الديربي بالفوز على تشارلتون أثلتيك 3 / صفر يوم الثلاثاء الماضي، ليتأهل على حسابه إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وقبل مباراة الغد، يحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في الدوري الإنجليزي بفارق الأهداف فقط خلف نيوكاسل، وبفارق أربع نقاط خلف مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

ويتطلع مانشستر يونايتد عبر مباراة الغد إلى استعادة مذاق الانتصارات في ديربي مانشستر، بعد أن خسر المباريات الثلاث الماضية أمام السيتي بنتائج صفر / 2 و1 / 4 و3 / 6.

ولا شك في أن مانشستر يونايتد يعلق آماله بشكل كبير على النجم ماركوس راشفورد، الذي سجل في جميع المباريات الثماني ليونايتد على ملعبه. وعلى الجانب الآخر، تترقب جماهير مانشستر سيتي ما سيقدمه "ماكينة الأهداف" النرويجي إيرلينج هالاند، الذي يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي حالياً برصيد 21 هدفاً وبفارق ستة أهداف أمام أقرب منافسيه هاري كين نجم توتنهام.

ويتطلع أرسنال الذي يحتل الصدارة برصيد 44 نقطة وبفارق خمس نقاط أمام مانشستر سيتي، إلى العودة سريعاً لطريق الانتصارات في الدوري، بعد أن قطع تعادله السلبي مع نيوكاسل في الجولة الماضية سلسلة من خمسة انتصارات في الدوري.

لكن أرسنال يواجه مهمة صعبة، حيث يحل ضيفاً على توتنهام صاحب المركز الخامس في ختام منافسات المرحلة العشرين مساء الأحد.

كذلك يتطلع نيوكاسل إلى العودة لطريق الانتصارات بعد تعادلين متتاليين أمام ليدز يونايتد وأرسنال، قطعا سلسلة من ستة انتصارات متتالية للفريق في الدوري، وسيستضيف نيوكاسل فريق فولهام مساء الأحد، تزامناً مع المباراة المقررة بين تشيلسي صاحب المركز العاشر مع كريستال بالاس.

أما ليفربول صاحب المركز السابع، فيسعى إلى نفض غبار الهزيمة الصادمة أمام برينتفورد 1 / 3 في المرحلة الماضية في الثاني من يناير، عندما يلتقي غداً السبت مضيفه برايتون.

ويسعى ليفربول لتقديم أفضل ما لديه لمصالحة جماهيره أيضاً بعد التعادل على ملعبه أمام وولفرهامبتون 2 / 2 يوم السبت الماضي في الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتشهد المرحلة مساء غد السبت أيضاً لقاء إيفرتون مع ساوثهامبتون ونوتينجهام فورست مع ليستر سيتي و وولفرهامبتون مع و ستهام وبرينتفورد مع بورنموث.