شفيونتيك ترفض «الماضي»!

برلين (د ب أ/ستاتس بيرفورم)

كشفت نجمة التنس البولندية إيجا شفيونتيك أنها لا تنشغل بتوقعات الجماهير بشأنها، وأنها "لن تعيش في الماضي"، وإنما تهدف للمزيد من النجاح في الموسم الجديد.

ولمع نجم شفيونتيك بشكل هائل في الموسم الماضي، حيث أحرزت ثمانية ألقاب لتنصب نفسها كأفضل لاعبة تنس في العالم خلال الموسم.

وجاء الإنجاز الأبرز لشفيونتيك "21 عاماً" في 2022، عندما أحرزت لقب بطولة فرنسا المفتوحة "رولان جاروس" للمرة الثانية ولقب أميركا المفتوحة "فلاشينج ميدوز" للمرة الأولى في العام الماضي.

وتستهل شفيونتيك مشوارها في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى في الموسم الجديد، بمواجهة الألمانية جولي نيمير يوم الاثنين المقبل.

وتعد شفيونتيك أبرز المرشحات للتتويج بلقب بطولة أستراليا، لكنها لا ترغب في وضع الكثير من الضغوط على نفسها. وقالت شفيونتيك في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": "عندما لا أهتم بما يفكر فيه الناس وما يتوقعونه مني، يكون النجاح أكثر سهولة بالنسبة لي."

وأضافت: "هذا أكثر ما حاولت فعله في .2022"

وتابعت: "رغم فخري بالإنجازات السابقة، لن أركز على محاولة تكرارها، لأن هذا لن يكون أمراً بناءً."

وقالت شفيونتيك: "موسم كهذا يشكل أمراً مدهشاً ونادراً. أود بالتأكيد تكراره، لكن العيش في الماضي لا يعد أمراً مفيداً."

وكانت شفيونتيك قد وصلت إلى الدور قبل النهائي ببطولة أستراليا المفتوحة في موسم 2022، لكنها خسرت أمام الأميركية دانيال كولينز.