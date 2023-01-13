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الكويت و8 سنوات من غياب الانتصار على البحرين

الكويت و8 سنوات من غياب الانتصار على البحرين
13 يناير 2023 16:40

سلطان آل علي (دبي)
يتواجه المنتخب الكويتي والبحريني اليوم في موقعة حاسمة، لحسم بطاقة التأهل إلى نصف نهائي خليجي 25 في البصرة، في ظل الأفضلية لمنتخب البحرين المتصدر بـ6 نقاط، والذي يلعب على فرص متعددة للتأهل، بينما يبقى الأزرق الكويتي، في حاجة لنتائج الآخرين لكي يحصل على مقعد في نصف النهائي.
ولا يبتسم التاريخ القريب للأزرق الذي تراجعت مستوياته بشكل ملحوظ، ففي آخر 6 مباريات دولية رسمية وودية، لم يستطع الكويت هزيمة البحرين في أي لقاء منذ 2014، حيث انتصر المنتخب البحريني في 4 مناسبات منها آخر 3 مواجهات على التوالي وتعادل مرتين، خلال مواجهات المنتخبين في بطولات مختلفة خلال هذه الفترة. 

وفي بطولة غرب آسيا تواجها مرتين، الأولى في 2014 على المركز الثالث وحققه البحرين بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي، والثانية في 2019 وانتصر الأحمر بنتيجة 1-0. 

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كما التقى الفريقان في كأس العرب عام 2019 وانتصر البحرين بهدفين، والتقى الفريقان في كأس الخليج الأخيرة بالجولة الثالثة وانتصر البحرين بنتيجة 4-2.
ويدخل الأزرق الكويتي محمّلاً بآمال الجماهير وهيبته التاريخية، حيث سبق ولعب المنتخبان 20 مرة ببطولات كأس الخليج، وحضر الفوز 11 مرة للأزرق و6 مرات للأحمر البحريني فيما كان التعادل عاملاً مشتركاً في 3 مرات. وقد سجل الكويت 32 هدفاً والبحرين 21 هدفاً. وتبقى النتيجة الأكبر في خليجي 21 بالبحرين، عندما هزم الكويت صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 6-1 في مباراة تحديد المركز الثالث.

خليجي 25
الكويت
البحرين
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