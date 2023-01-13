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سباق دبا الحصن وحتا على لقب «بطل الشتاء» يتواصل في «الأولى»

سباق دبا الحصن وحتا على لقب «بطل الشتاء» يتواصل في «الأولى»
13 يناير 2023 16:45

معتصم عبدالله (دبي)
يتصدر السباق المثير على حسم لقب "بطل الشتاء" في دوري الدرجة الأولى، والذي يجمع دبا الحصن المتصدر برصيد 33 نقطة، ومطارده حتا "الوصيف" بالرصيد ذاته من النقاط، مشهد الجولة 17 والأخيرة في الدوري، والتي تقام يومي السبت والأحد على التوالي.
ويحل حتا "الوصيف" ضيفاً على سيتي صاحب المركز الـ 15 في أبرز مواجهات السبت، فيما يلعب دبا الحصن "المتصدر" أمام مضيفه الذيد "الثامن" في الجولة ذاتها مساء الأحد.
وتشهد الجولة السبت بجانب مواجهة سيتي وحتا، مباريات الرمس وجلف أف سي، الحمرية والتعاون، فرسان هسبانيا والإمارات، وتختتم الأحد بمباريات الذيد ودبا الحصن، مسافي والجزيرة الحمراء، مصفوت وبينونة، العربي والفجيرة.
وتتنافس فرق الإمارات برصيد 29 نقطة، والجزيرة الحمراء المتراجع برصيد 27 نقطة، على المركزين الثالث والرابع، مقابل 25 نقطة لمصفوت الخامس، و24 نقطة لفريقي الحمرية والعربي في المركزين السادس والسابع على التوالي.

مباريات السبت
الرمس - جلف أف سي، 17:00
سيتي - حتا، 17:05
الحمرية - التعاون، 17:05
فرسان هسبانيا - الإمارات، 17:05

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الأحد 15 يناير
مسافي - الجزيرة الحمراء، 17:00
الذيد - دبا الحصن، 17:00
مصفوت - بينونة، 17:00
العربي - الفجيرة، 17:05

دوري الدرجة الأولى
دبا الحصن
حتا
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