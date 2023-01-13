لوب يفوز بخمس مراحل على التوالي في رالي داكار

الرياض (الاتحاد)

أحرز سيباستيان لوب مجموعة كبيرة من الألقاب في مسيرته في عالم الراليات، ولديه الآن لقب جديد بصفته سيد الربع الخالي، بعد فوزه الخامس على التوالي في مراحل رالي داكار لصالح فريق البحرين ريد إكستريم في المملكة العربية السعودية.

وعزز انتصاره اليوم بالمرحلة الثانية عشرة التي تبلغ مسافتها 185 كم، والتي امتدت عبر بعض أكثر التضاريس الصحراوية روعة وتحدياً على وجه الأرض، ليحتل لوب وفابيان لوركين المركز الثاني للترتيب العام لرالي داكار بسيارة فريق البحرين ريد إكستريم برودرايف هانتر قبل يومين على انتهاء الرالي.

وكما هو الحال في الجزء الأول من مرحلة ماراثون الشيبة الربع الخالي يوم أمس، والتي فاز بها على الرغم من توقفه لتغيير عجلة، سيطر بطل العالم للراليات تسع مرات على المرحلة من البداية إلى النهاية حيث عاد إلى المخيم الليلي متقدما بفارق 3 دقائق و 19 ثانية على ماتياس إكستروم بسيارة أودي.

وفاز لوب حتى الآن بنصف المراحل الـ 12 في رالي داكار هذا العام. وسجل زميلاه بالفريق جيرلاين شيشيريه وأليكس وينوك، اللذان حققا الفوز بالمرحلة السابعة من الرالي على متن سيارة برودرايف هانتر، رابع أسرع زمن اليوم.

وانطلق لوب اليوم من المركز الثالث في المرحلة خلف سيارة تويوتا ويقودها السائق البرازيلي لوكاس مورايس بفارق 9 دقائق و 37 ثانية، وأنهى لوب المرحلة متقدما على مورايس بما يزيد قليلاً عن دقيقتين، حيث قاد سيارته برودرايف هانتر بطريقة رائعة ليحتل المركز الثاني على التوالي في الترتيب العام في رالي داكار.

وسجل ناصر العطية في المرحلة ثالث أسرع زمن بسيارته التويوتا، حيث حقق تقدماً عاماً لمدة ساعة و27 دقيقة و 10 ثوانٍ. ولكن بعد محنته السابقة، عزز لوب تقدمه مرة أخرى في ترتيب بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية، حيث حصد المزيد من النقاط في المرحلة، بالإضافة إلى ترتيب الفائزين في المراحل.