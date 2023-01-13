السبت 14 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

مهدي علي.. «الإنجاز الأخير» لـ «المدرب الخليجي»!

مهدي علي.. «الإنجاز الأخير» لـ «المدرب الخليجي»!
13 يناير 2023 20:00

 
معتصم عبدالله (دبي)

أخبار ذات صلة
الرئيس الكوري الجنوبي يبدأ زيارة للإمارات اليوم
الإمارات وكوريا الجنوبية.. نموذج مثالي للتعاون
خليجي 25
تابع التغطية كاملة


حرم الوداع المبكر لمنتخب السعودية الأولمبي من الدور الأول لمنافسات «خليجي 25» المقامة حالياً بمدينة البصرة العراقية، سعد الشهري مدرب «الأخضر الشاب» من الانضمام إلى قائمة المدربين المواطنين الذين قادوا منتخبات بلدانهم إلى التتويج باللقب الخليجي، وآخرهم مهدي علي الذي قاد «الأبيض» إلى الفوز بنسخة «خليجي 21» في البحرين عام 2013.
وأنهى «الأخضر الشاب» الذي قاده سعد الشهري مدرباً وطنياً وحيد بين المنتخبات المشاركة، مشواره في منافسات «خليجي 25» بالخسارة أمام عُمان 1-2 على ملعب الميناء في البصرة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في كأس الخليج «خليجي 25» في العراق.
واحتل «الأخضر» المركز الثالث برصيد 3 نقاط في ترتيب المجموعة التي تصدرها العراق برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف أمام عُمان، في حين بقي رصيد اليمن خالياً من النقاط، حيث تأهل العراق وعُمان إلى الدور نصف النهائي.
وكان الشهري الذي تُوج مع المنتخب الحالي بلقب كأس آسيا تحت 23، ولقب غرب آسيا للفئة ذاتها عام 2022، بجانب قيادة الأولمبي السعودي إلى نهائيات أولمبياد طوكيو 2020، يمني النفس بتقديم أداء أفضل في «خليجي 25» والمنافسة على اللقب.
وقال الشهري في حديثه عقب الخسارة أمام عُمان: «حضرنا للمشاركة بهذا الجيل من اللاعبين، وقدمنا مباراة كبيرة، وكنا نأمل الاستمرار»، وأضاف «حققنا رغم الخروج المبكر نجاحات مهمة، كوننا نملك أجندة مستقبليّة لهذا المنتخب»، لافتاً إلى أن البطولة في نسختها الحالية بالعراق كانت ناجحة بكل المقاييس.
وتضم قائمة الشرف في سجل نجاحات المدرب الوطني في بطولات كأس الخليج، أسماء 5 مدربين، بداية من الراحل عمو بابا، والذي قاد العراق للفوز باللقب الخليجي في ثلاث نسخ مناسبات بداية بـ «خليجي 5»، والتي استضافتها العراق 1979، و«خليجي 7» في عُمان 1984، و«خليجي 9 بالسعودية» 1988، وهو آخر إنجاز يسجل باسم العراق.
وانضم الكويتي صالح زكريا للقائمة بقيادته «الأزرق» إلى التتويج باللقب في «خليجي 8» بالبحرين 1986، أعقبه «الثنائي» السعودي محمد الخراشي مع «الأخضر» في «خليجي 12» بالإمارات 1994، وناصر الجوهر في «خليجي 15» بالسعودية 2002، وأخيراً مهدي علي مع الإمارات في 2013.

كأس الخليج
البصرة
العراق
السعودية
الإمارات
مهدي علي
آخر الأخبار
الرئيس الكوري الجنوبي يبدأ زيارة للإمارات اليوم
الإمارات
الرئيس الكوري الجنوبي يبدأ زيارة للإمارات اليوم
اليوم 01:36
الإمارات وكوريا الجنوبية.. نموذج مثالي للتعاون
الإمارات
الإمارات وكوريا الجنوبية.. نموذج مثالي للتعاون
اليوم 01:36
الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك- يول
الإمارات
يون سيوك يول.. حامل لواء تأسيس كوريا الجنوبية الجديدة
اليوم 01:36
حمدان بن محمد خلال اطلاعه على مستجدات سوق المزارعين (وام)
الإمارات
حمدان بن محمد: الإنتاج الزراعي المحلي ركيزة أساسية للتنمية المستدامة
اليوم 01:36
الإمارات وكوريا الجنوبية.. 42 عاماً من التعاون في مجالات التطوير والتنمية
الإمارات
الإمارات وكوريا الجنوبية.. 42 عاماً من التعاون في مجالات التطوير والتنمية
اليوم 01:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©